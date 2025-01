Ważny komunikat Białego Domu. Chodzi o wizytę w Polsce

Biały Dom wydał komunikat. Zostali wybrani członkowie amerykańskiej delegacji, która przyleci do Auschwitz

Już niebawem przedstawiciele administracji Donalda Trumpa przyjadą do Polski. Wezmą udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau w dniu 27 stycznia 2025 roku, czyli w najbliższy poniedziałek. Teraz Biały Dom podał ważny komunikat w tej sprawie. Zostali wybrani członkowie amerykańskiej delegacji, która pojawi się w naszym kraju. Jak się okazuje, tym razem nie przyleci do nas ani sam Donald Trump, ani wiceprezydent J.D. Vance, choć początkowo o spodziewanej obecności Vance'a donosiło TVP World, powołując się na źródła rządowe. Potem informacja ta została zdementowana. Jednocześnie dziś, 24 stycznia Muzeum Auschwitz poinformowało, że udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz weźmie 56 delegacji państw i organizacji międzynarodowych.

"Prezydent Donald J. Trump ogłosił dziś powołanie delegacji prezydenckiej do Polski"

Kto przyleci do Polski? "Prezydent Donald J. Trump ogłosił dziś powołanie delegacji prezydenckiej do Polski, która weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau w dniu 27 stycznia 2025 r." - głosi początek komunikatu Białego Domu. Na czele delegacji staną Steve Witkoff, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód oraz Howard Lutnick, nominowany na stanowisko Sekretarza Handlu. Pozostali członkowie delegacji prezydenckiej to: Charles Kushner, nominowany ambasador Stanów Zjednoczonych we Francji, Isaac Perlmutter, Laura Perlmutter, Allison Lutnick, Robert Book, Michael Friedman, Boris Epshteyn, Daniel Lawton, Zastępca Szefa Misji Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Ellen Germain, Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych ds. Holokaustu.

