Węgry oskarżają Ukrainę o atak! "To nie nasza wojna"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-08-25 8:00

Węgry oskarżają Ukrainę o ataki wymierzone w bezpieczeństwo energetyczne. Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto mówił też o groźbach ze strony Wołodymyra Zełenskiego. "W ostatnich dniach Ukraina przeprowadziła poważne ataki na nasze dostawy energetyczne. Atak na bezpieczeństwo energetyczne to atak na suwerenność" - napisał minister na platformie X. Jest już komentarz Kijowa.

Zelenski, Orban

i

Autor: AP Photo(2)

Węgry oskarżają Ukrainę o ataki wymierzone w bezpieczeństwo energetyczne i stosowanie gróźb

Węgry zostały zaatakowane przez Ukrainę? Tak twierdzi minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Nie chodzi o ataki militarne, tylko o sytuację związaną z rurociągiem Przyjaźń, który dostarczana jest na Węgry ropa z Rosji. "Zełenski wykorzystał ukraińskie święto narodowe, aby zagrozić Węgrom. Zdecydowanie odrzucamy groźby prezydenta Ukrainy" - zaczął swój wpis na platformie X węgierski minister. "(...) W ostatnich dniach Ukraina przeprowadziła poważne ataki na nasze zaopatrzenie energetyczne. Atak na bezpieczeństwo energetyczne to atak na suwerenność. Wojna, z którą Węgry nie mają nic wspólnego, nigdy nie może usprawiedliwiać naruszenia naszej suwerenności. Wzywamy Zełenskiego do zaprzestania grożenia Węgrom i zakończenia bezmyślnych ataków na nasze bezpieczeństwo energetyczne!" - napisał Peter Szijjarto.

ZOBACZ TEŻ: Do Słowacji i Węgier znów płynie ropa z Rosji. Putin śmieje się z Zachodu

Kijów odpowiada na słowa z Węgier. Każe Budapesztowi zdywersyfikować dostawy

Trzeba podkreślić, że ukraińskie ataki na rurociąg wydarzyły się nie na terytorium Węgier, a Rosji, ale faktycznie miały wpływ na Węgry. W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg, przerywając dostawy na Węgry. Co na to wszystko Kijów? Wpis Petera Szijjarto został już skomentowany przez ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Andrij Sybiha tak napisał na X: „Nie musicie mówić prezydentowi Ukrainy, co ma robić, mówić i kiedy. On jest prezydentem Ukrainy, a nie Węgier. Bezpieczeństwo energetyczne Węgier jest w waszych rękach. Zdywersyfikujcie (dostawy energii) i uniezależnijcie się od Rosji, tak jak reszta Europy”. „Przestańcie atakować nasze bezpieczeństwo energetyczne! To nie nasza wojna!” - odpowiedział na to węgierski minister.

Super Express Google News
Sonda
Krytykujesz postawę Węgier wobec wojny ukraińsko-rosyjskiej?
QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko
Pytanie 1 z 10
Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś?
Piotr Kraśko o obecnej sytuacji politycznej. "Nigdy w życiu nie byłem tak poruszony, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VIKTOR ORBAN
WĘGRY
WOJNA NA UKRAINIE