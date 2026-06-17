Ebola atakuje. Czerwony Krzyż ostrzega przed epidemią

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-17 8:55

Ebola nadal krąży po wschodnich terenach Demokratycznej Republiki Konga, a Czerwony Krzyż ostrzega, że kryzys potrwa przynajmniej kolejny rok. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca alarmuje o rosnącym zagrożeniu wirusem. Rządowe statystyki z połowy czerwca wskazują na 676 chorych oraz 136 ofiar śmiertelnych, podczas gdy patogen zdążył już zaatakować Ugandę.

Wirus Ebola ponownie atakuje. Zakażony pacjent zmarł
Autor: Getty Images

Epidemia wirusa ebola w Afryce potrwa jeszcze rok. Czerwony Krzyż alarmuje

Wschodnie prowincje Demokratycznej Republiki Konga wciąż zmagają się z epidemią eboli. Przedstawiciele Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca przewidują, że taka sytuacja może potrwać się przez najbliższy rok. Kongijski resort zdrowia przedstawił raport z 11 czerwca, który mówi o 676 zainfekowanych obywatelach i 136 ofiarach śmiertelnych. Kryzys rozpoczął się w połowie maja. To siedemnaste już uderzenie choroby od momentu jej zidentyfikowania w 1976 roku. Niepokój budzi fakt, że powrót zarazy nastąpił raptem sześć miesięcy po zakończeniu wcześniejszej fali, wygaszonej u schyłku 2025 roku. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wirus patogen pokonał granice państwowe i rozprzestrzenia się w Ugandzie.

Tysiące ofiar śmiertelnych patogenu. Czerwony Krzyż o walce z ebolą

Ebola należy do najbardziej niebezpiecznych chorób zakaźnych na świecie. Ludzie zarażają się przez bezpośrednią styczność z krwią, płynami ustrojowymi czy odchodami nosicieli, infekcja bardzo często kończy się zgonem pacjenta. Przez ostatnich 50 lat choroba zabiła w Afryce przeszło 15 tysięcy mieszkańców. Najgorsza była fala zachorowań w Demokratycznej Republice Konga między 2018 a 2020 rokiem, wtedy życie straciło blisko 2,3 tysiąca ludzi. Przedstawiciele Czerwonego Krzyża podkreślają konieczność przygotowania personelu medycznego na wielomiesięczną walkę. Skuteczna pomoc napotyka na potężne przeszkody w strefach kontrolowanych przez uzbrojone bojówki. Obecnie nie ma zbyt dużych nadziei na szybkie rozwiązanie problemu, a organizacje humanitarne spodziewają się nadejścia najtrudniejszego etapu narastającego kryzysu.

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