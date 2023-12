Wybrano go najpiękniejszym mężczyzną w kraju. Chce zostać księdzem!

Najpiękniejszy Włoch rzuca pracę modela i zostaje księdzem! "Zamieszkałem z dwoma księżmi i było to najpiękniejsze doświadczenie w moim życiu"

Miał tłumy fanek, konto na Instagramie, kontrakty z prestiżowymi firmami i tytuł najpiękniejszego Włocha, był też doskonałym tancerzem i pływakiem. Jednak postanowił rzucić to wszystko w jednej chwili. Marzenia wielu Włoszech legły w gruzach, bo ich ulubieniec już niebawem złoży śluby wieczyste i zniknie za kościelną bramą...Okrzyknięty jeszcze jako 17-latek misterem Włoch Edoardo Santini (21 l.) z Castel Fiorentino porzucił wybiegi i sesje zdjęciowe oraz marzenia o karierze w Hollywood tłumy wielbicielek, by ogłosić, że... wstępuje do seminarium duchownego i zostaje księdzem. „Mam 21 lat i jeśli Bóg pozwoli, jestem na dobrej drodze do zostania księdzem” – wyjaśnia Edoardo Santini w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, cytowany przez L'Unione Sarda. "W ostatnich latach miałem okazję spotkać młodych ludzi, którzy pokazując mi, co to znaczy „być Kościołem”, dali mi siłę do zgłębienia tego pytania, które noszę ze sobą od dziecka, jednak obawy nie pozwalały mi na dalsze jego zgłębianie" - opowiada model.

Edoardo Santini rzuca karierę i wkłada sutannę. "Czekałem, aż odpowiedź nadejdzie z góry”

Jak dodaje, nie potępia swojej przeszłości i nie żałuje jej, ale teraz w jego życiu nadeszła pora na powołanie i seminarium. W podjęciu decyzji pomogły mu... nowe znajomości. "W zeszłym roku, aby zrobić pierwszy krok, zamieszkałem z dwoma księżmi i było to najpiękniejsze doświadczenie w moim życiu, doświadczenie, które pozwoliło mi spotkać braci i poznać w życiu codziennym tych, którzy odpowiadają na to ważne dla mnie pytanie. Czekałem, aż odpowiedź nadejdzie z góry” - mówi przyszły ksiądz. Cóż, może jeszcze zmieni zdanie...

