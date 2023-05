Wykopali zakonnicę z grobu po czterech latach. Przeżyli szok!

Cud w USA? Ciało zakonnicy nie uległo rozkładowi, choć leżało na cmentarzu przez cztery lata. Niezwykły przypadek siostry Wilhelminy Lancaster

Czy to cud i znak od siły wyższej, a może naturalne zjawisko? Głośny incydent, do którego doszło w amerykańskim stanie Missouri, jest teraz przedmiotem wielu dyskusji. Co się stało? Otóż po czterech latach od pogrzebu założycielki zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Maryi Królowej Apostołów w Gower postanowiono dokonać ekshumacji, by przenieść ciało do nowego miejsca pamięci. Ale kiedy odkopano grób i otworzono zwyczajną, drewnianą trumnę, w której w 2019 roku spoczęły doczesne szczątki siostry Wilhelminy Lancaster, wydarzyło się coś niespodziewanego. Jak pisze m.in. "New York Post", okazało się, że ciało nie uległo rozkładowi! Zmarła w wieku 95 lat zakonnica wygląda, jakby tylko spała i była sporo młodsza. Jak to możliwe? Teraz do wystawionego w kaplicy w Gower ciała ustawiają się wielkie kolejki wiernych.

Ciało, które nie rozkłada się przez cztery lata, to normalne zjawisko? Naukowcy zabierają głos

Wielu jest przekonanych, że to prawdziwy cud. Naukowcy studzą jednak emocje. Według cytowanej przez NYP antropolog Rebeki George z Western Carolina University zachowanie ciała nie jest niczym niespotykanym, choć widzimy to zjawisko rzadko, jako że sporadycznie dokonujemy ekshumacji. "W ciągu stu lat wszystko by zniknęło, ale po paru latach to nie jest wcale aż tak nieoczekiwane" - twierdzi badaczka. Mimo to wierni wiedzą swoje, zaś faktycznie zdumiewające zdjęcia ciała zakonnicy obiegły świat. Teraz ciało siostry Wilhelminy Lancaster zostanie wystawione na widok publiczny w przezroczystej trumnie i zabezpieczone specjalnym woskiem.

