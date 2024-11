Zaginęła 12-letnia Isabelle! "Może być z mężczyzną"

Zaginęła 12-letnia Isabelle z Wielkiej Brytanii. Policja obawia się o los dziewczynki. Ostatnio widziano ją w towarzystwie dorosłego mężczyzny

Co stało się z 12-letnią Isabelle z Wielkiej Brytanii?! W tej sprawie mogą pomóc również Polacy mieszkający na Wyspach. Czy widziałeś gdzieś tę zaginioną dziewczynkę? Policja brytyjska prosi o pomoc w jej odnalezieniu! Sprawa jest poważna zwłaszcza ze względu na wiek zaginionej i fakt, iż może przebywać w towarzystwie dorosłego mężczyzny. Isabelle Lindsay-Nandra, znana jako Bella, 26 listopada wyszła ze szkoły w Bexleyheath o godznie 15:30 i wsiadła do autobusu do Woolwich. Potem udała się na stację DLR King George V w Londynie, gdzie przybyła o godzinie 22. Od tej chwili jej los pozostaje nieznany. Funkcjonariusze cytowani przez "Daily Mail" potwierdzają, że dziewczynka znikała już wcześniej z domu.

Może przebywać w towarzystwie czarnoskórego mężczyzny w wieku około 20 lat lub innego mężczyzny, mogącego pochodzić z Azji Południowej

Isabelle Lindsay-Nandra może wydawać się starsza, niż jest w rzeczywistości. Ma około 160 centymetrów wzrostu, brązowe włosy i ciemne oczy. Gdy wychodziła ze szkoły, miała na sobie szkolny mundurek, czarny płaszcz marki Canada Goose i niebieskie zamszowe buty z kokardkami z tyłu. Może przebywać w towarzystwie czarnoskórego mężczyzny w wieku około 20 lat lub innego mężczyzny, mogącego pochodzić z Azji Południowej, który wdał się w bójkę z tym pierwszym. Policja apeluje do każdego, kto mógł widzieć Isabelle lub posiada jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 101 i podanie numeru REF 01/1130151/24, a jeśli ktoś zobaczy Isabelle, powinien zadzwonić na numer alarmowy 999.

