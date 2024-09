Zastrzelił mężczyznę po wypadku samochodowym! "Audi na polskich numerach"

Kierowca auta na polskich numerach spowodował wypadek we Francji. Zastrzelił urzędnika próbującego go zatrzymać. Trwa obława na zabójcę

Najpierw spowodował wypadek samochodowy, a potem w biały dzień zastrzelił przypadkowego człowieka! Francuzi są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się w niedzielny poranek, 8 września w miejscowości Grenoble. Polakom może ona kojarzyć się z tragicznym wypadkiem autokaru z pielgrzymami, który runął tu w przepaść w 2007 roku. Nowa dramatyczna historia związana z Grenoble także ma pewien wątek polski. Co się wydarzyło? Jak pisze m.in. "Le Parisien", o godzinie 7:30 rano na ulicy Boulevard Jean-Bread kierujący Audi RS3 na polskich numerach rejestracyjnych mężczyzna wjechał z impetem w tył Peugeota stojącego na światłach.

"Urzędnik z Grenoble rzekomo próbował go przytrzymać, czekając na przyjazd policji, co doprowadziło do sprzeczki, która przerodziła się w tragedię"

Widząc wyglądający dość poważnie wypadek, na pomoc poszkodowanym ruszył znajdujący się przypadkiem w okolicy 49-letni Lilian Dejean, urzędnik miejski z wydziału oczyszczania miasta. Nie wiedział, że skończy się to dla niego śmiercią. "Kierowca audi, według innych świadków prawdopodobnie pijany, próbował uciec, nie wykazując najmniejszego zainteresowania tym, w jakim stanie jest kierowca peugeota (został ranny, ale jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo). Urzędnik z Grenoble rzekomo próbował go przytrzymać, czekając na przyjazd policji, co doprowadziło do sprzeczki, która przerodziła się w tragedię" - relacjonuje "Le Parisien". Mężczyzna z Audi na polskich numerach rejestracyjnych nagle wyciągnął broń i oddał dwa śmiertelne strzały w stronę bohaterskiego urzędnika. Mężczyzna zginął na miejscu. Sprawca zabójstwa i wypadku uciekł pieszo, trwają jego poszukiwania.

"Władze szukają sprawcy strzelaniny. Miasto Grenoble, wszyscy jego urzędnicy są zaszokowani tym niesłychanym aktem skrajnej przemocy"

Burmistrz Grenoble Éric Piolle napisał w mediach społecznościowych: "Jesteśmy w żałobie. W niedzielę rano urzędnik służb czystości miejskiej miasta Grenoble pełniący służbę w przestrzeni publicznej został postrzelony i zabity w wyniku wypadku drogowego na Boulevard Jean Pain. Władze szukają sprawcy strzelaniny. Miasto Grenoble, wszyscy jego urzędnicy są zaszokowani tym niesłychanym aktem skrajnej przemocy, którego celem był jeden z nich, w niedzielę rano wykonujący swoje zadania. Miasto potępia te zdarzenia i zapewnia pełne wsparcie rodzinie urzędnika, jego współpracownikom i wszystkim bliskim. Miasto stoi ramię w ramię ze wszystkimi urzędnikami publicznymi Grenoble głęboko dotkniętymi tą tragedią". Jak dodał, miasto zapewni pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych tą tragedią i dołoży wszelkich starań, by ukarać zabójcę.

Sonda Byłeś/-aś kiedyś we Francji? Tak Nie

Hommage à Lilian Dejean, agent municipal de la ville de Grenoble, tué par balles lors d'une altercation.Il aurait tenté d'empêcher un automobiliste de prendre la fuite après un accident.Lilian, âgé de 49 ans, était père de 2 enfants.N'oublions jamais. pic.twitter.com/c0uKys3Ix2— 36quaidesorfevres (@36_qdo) September 8, 2024

Tu te lèves tôt un dimanche matin pour aller taffer et tu prends 2 balles dans le thorax par la gangrène de ce pays en essayant d'être un bon citoyen....@EricPiolle #Grenoble pic.twitter.com/MgEV9M4AZf— Pixel-mina (@pixel_mina) September 8, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaliczamy już od 5/10! Pytanie 1 z 10 Stolicą Nowej Zelandii jest: Auckland Brisbane Wellington Dalej