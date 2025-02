Zmiana u Meghan Markle i od razu skandal! "Już się tak nie nazywa"

Meghan Markle zmieniła nazwę firmy na "As Ever" i wywołała skandal. Oskarżono ją o plagiat!

Meghan Markle znowu w ogniu krytyki! Księżna Sussexu, jak być może pamiętają co bardziej zainteresowani brytyjską rodziną królewską, niemal rok temu ogłosiła, że zakłada firmę pod nazwą American Riviera Orchard produkującą dżemy i akcesoria kuchenne, oczywiście luksusowe. Wysłała nawet próbki dżemu paru celebrytom. Mijały kolejne miesiące, a dżemu nadal nie można nigdzie kupić, zaś na stronie firmy nie ma kompletnie nic. Teraz Meghan Markle przerwała milczenie wokół American Riviera Orchard. Tłumaczy, że jej firma już się tak nie nazywa. Nowa nazwa to "As Ever". Znaczy to tyle, co "jak zwykle", co wobec ostatniej fali niepowodzeń Meghan brzmi trochę niefortunnie. "Jestem w szoku, że tak długo trzymaliśmy to w tajemnicy. Za dwa tygodnie ukaże się mój program [na Netflixie], na co bardzo czekam. A także mój biznes, który, jak sądzę, wzbudził duże zainteresowanie. W zeszłym roku pomyślałam: 'Amerykańska Riwiera, brzmi jak świetna nazwa'. To moja okolica... tak nazywa się Santa Barbara, ale ograniczyło mnie to do rzeczy, które były produkowane i uprawiane w tym obszarze" - mówiła Meghan.

Władze Porreres w Hiszpanii chcą pozwać Meghan Markle. Mówią, ze splagiatowała ich herb

Na koniec stwierdziła, że nazwę "As Ever" tak naprawdę opatentowała jeszcze w 2022 roku. Ale amerykańskie media przypominają, że historia porzucenia nazwy American Riviera Orchard jest nieco inna. Po prostu we wrześniu 2024 roku urząd patentowy odrzucił wniosek o rejestrację tej nazwy, m.in. dlatego, że zawierała słowo oznaczające obszar geograficzny i przypominała nazwy już istniejących firm. To nie wszystko. Niespodziewanie okazało się, że pewna hiszpańska miejscowość na Majorce chce pozwać Meghan za... splagiatowanie herbu! Władze miejskie Porreres ogłosiły, że rozważają pozwanie księżnej. Rzeczywiście, logo "As Ever" bardzo przypomina symbol Porreres - dwa ptaki po dwóch stronach drzewa. Burmistrz Francisca Mora powiedziała lokalnej gazecie "Ara Balears": "Nie wiem, czy odwiedziła jakieś agroturystyki i zobaczyła herb, ponieważ zdjęcie na jej stronie internetowej zostało wzięte z Majorki. Mam nadzieję, że wiele osób na całym świecie dowie się, że na Majorce jest miasto, które ma ten herb".

