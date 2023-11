Zmusił ją do seksu z psem, bo go zdradziła! 45-latek filmował wszystko

Zoofil trafił za kratki. Uprawiał seks z pitbullami i wszystko filmował. Zmuszał do tego także partnerkę, bo go zdradziła

Wykorzystywał seksualnie trzy psy, znęcał się zarówno nad nimi, jak i nad swoją partnerką. Do tego zbierał pornografię dziecięcą. Na szczęście ten obrzydliwy osobnik został już aresztowany i usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. Timothy Blackmon (45 l.) z Karoliny Północnej gwałcił swoje pitbulle i kręcił ohydne filmy, na których to wszystko uwieczniał. Na forach internetowych nie krył nawet swojego prawdziwego nazwiska! Używał nicka timblackmon197 i najwyraźniej miał poczucie całkowitej bezkarności. Oferował w mrocznych zakamarkach sieci sprzedaż swoich zoofilskich materiałów. Tam wypatrzył go policjant rozpracowujący środowisko amatorów seksu ze zwierzętami. Mężczyzna zaoferował policjantowi wideo pokazujące seks z psem za jedyne pięć dolarów! To pozwoliło na ustalenie adresu IP zboczeńca. Wkrótce policja wkroczyła do domu Blackmona, gdzie zabezpieczono liczne materiały zoofilskie i pedofilskie, a psy zabrano do ośrodka dla zwierząt.

Niemal cztery lata więzienia dla gwałciciela zwierząt. Wsypał innych z gangu zoofilów?

Szybko okazało się, że to nie wszystkie ohydne czyny 45-latka. W "archiwach" zoofila odnaleziono filmy, na których seks z pitbullem uprawia także partnerka Blackmona Tracy Abbott i że zoofil zmusił ją do tego w ramach kary za zdradę, jakiej miała się wobec niego dopuścić. Kobieta także nie uniknie odpowiedzialności karnej za zoofilię. Mężczyzna w ramach ugody z prokuraturą trafi do więzienia na 46 miesięcy. Poszedłby siedzieć na dłużej, ale zrezygnowano z postawienia mu zarzutów za materiały pedofilskie. Być może więc 45-latek zaczął sypać i będzie więcej aresztowań wśród osób, które wymieniały się filmami zoofilskimi.

