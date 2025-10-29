Zwłoki "siedziały" na kamieniu tuż przy potoku. Natknęła się na nie turystka

Turystka odkryła makabryczne znalezisko w Lesie Wiedeńskim – zwłoki "siedzące" na kamieniu przy potoku.

Szczątki należały do kobiety, której tożsamości ani przyczyny śmierci nie udało się jeszcze ustalić.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich, jednak zagadka wciąż pozostaje nierozwiązana.

Czy tożsamość tajemniczej kobiety zostanie ustalona? Jakie są dalsze kroki śledztwa?

Szokujące sceny rozegrały się w pięknych okolicach Lasu Wiedeńskiego, wzdłuż popularnej ścieżki turystycznej, biegnącej wzdłuż malowniczego potoku. Jedna z turystek, wędrująca tamtędy dokładnie 3 sierpnia tego roku, w pewnym momencie o mało co nie dostała zawału. Kobieta zobaczyła zwłoki "siedzące" na dużym kamieniu przy samym korycie potoku wzdłuż Kellergrabenstraße - podaje serwis "Vienna.at".

Horror w Austrii. Szkielet "siedział" przy potoku

Szybko okazało się, że szczątki należały do kobiety. Zmarła miała prawdopodobnie około 1,60 m wzrostu. Znaleziono na niej koszulkę marki Marks & Spencer, materiałowe spodnie McNeal, crocsy, opaskę do włosów, klucz i wisiorek w kształcie słonia. Od sierpnia trwają działania, które mają na celu wyjaśnienie zagadki śmierci tej kobiety. Niestety, jak dotąd nie udało się nawet ustalić jej tożsamości. O przyczynie, a także dokładnym czasie zgonu też w tej chwili niewiele da się powiedzieć, poza jednym.

Kim jest zmarła kobieta?

W ubiegły wtorek, 28 października, austriackie służby prowadzące śledztwo w tej sprawie, przekazały, że wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Wszyscy, którzy mogą wiedzieć coś na temat tego, co stało się w lesie, lub mają informacje na temat kobiety, są proszeni o pilny kontakt z austriacką policją.