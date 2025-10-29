Zwłoki "siedziały" na kamieniu tuż przy potoku. Natknęła się na nie turystka

- Turystka odkryła makabryczne znalezisko w Lesie Wiedeńskim – zwłoki "siedzące" na kamieniu przy potoku.
Szokujące sceny rozegrały się w pięknych okolicach Lasu Wiedeńskiego, wzdłuż popularnej ścieżki turystycznej, biegnącej wzdłuż malowniczego potoku. Jedna z turystek, wędrująca tamtędy dokładnie 3 sierpnia tego roku, w pewnym momencie o mało co nie dostała zawału. Kobieta zobaczyła zwłoki "siedzące" na dużym kamieniu przy samym korycie potoku wzdłuż Kellergrabenstraße - podaje serwis "Vienna.at".
Horror w Austrii. Szkielet "siedział" przy potoku
Szybko okazało się, że szczątki należały do kobiety. Zmarła miała prawdopodobnie około 1,60 m wzrostu. Znaleziono na niej koszulkę marki Marks & Spencer, materiałowe spodnie McNeal, crocsy, opaskę do włosów, klucz i wisiorek w kształcie słonia. Od sierpnia trwają działania, które mają na celu wyjaśnienie zagadki śmierci tej kobiety. Niestety, jak dotąd nie udało się nawet ustalić jej tożsamości. O przyczynie, a także dokładnym czasie zgonu też w tej chwili niewiele da się powiedzieć, poza jednym.
Kim jest zmarła kobieta?
W ubiegły wtorek, 28 października, austriackie służby prowadzące śledztwo w tej sprawie, przekazały, że wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Wszyscy, którzy mogą wiedzieć coś na temat tego, co stało się w lesie, lub mają informacje na temat kobiety, są proszeni o pilny kontakt z austriacką policją.