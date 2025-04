Ostatnie pytanie z publiczności dotyczy rynku pracy i umów, jakie na nim obowiązują. Jaki jest plan na to, żeby skończyć z umowami śmieciowymi na rynku pracy?

Hołownia: Powinniśmy utworzyć bezpieczny system pracy dla pracowników i pracodawców. Ważne, by była dowolność. Powinny być partnerskie, a nie folwarczne, stosunki między pracownikiem a pracodawcą. Według Hołowni, kto chce pracować na umowie Be To Be niech tak pracuje, a kto nie, powinien mieć możliwość etatu.

Biejat: To ogromny problem. Mamy plagę wypychania osób na samozatrudnienie. To się dzieje, bo budujemy system, w którym to się firmom i czasami pracownikom opłaca. Musimy budować taki system, który nie premiuje wypychania ludzi na umowy Be to Be.