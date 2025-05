Grzegorz Braun zabrał głos po wyborach: "Bóg zapłać"

Zastrzeżenia, co do oceny wyborów?! Jest oświadczenie OBWE [RELACJA NA ŻYWO]

W swoim najnowszym wpisie na platformie X, Grzegorz Braun podsumował swój wynik w wyborach prezydenckich 2025. Kandydat Konfederacji Korony Polskiej uzyskał 6,34 proc. głosów, co przekłada się na 1 242 917 wyborców. Jak sam napisał: „Bóg zapłać za każdy głos!”.

„Jesteśmy 4 siłą w Polsce, gonimy podium! Teraz prostą drogą do Parlamentu!” – ogłosił Braun, wyraźnie sygnalizując, że kampania prezydencka była dla niego tylko etapem przed kolejnymi wyborami.

Blisko podium. Braun zapowiada dalszą mobilizację

Choć Grzegorz Braun nie dostał się do drugiej tury, jego wynik przewyższył oczekiwania wielu komentatorów. Zajął czwarte miejsce – tuż za Sławomirem Mentzenem (15,4%), Karolem Nawrockim (29,1%) i Rafałem Trzaskowskim (30,8%). Wyprzedził m.in. Adriana Zandberga, Szymona Hołownię, Magdalenę Biejat, Krzysztofa Stanowskiego i Joannę Senyszyn.

Braun jednoznacznie wskazuje kierunek: marsz do Sejmu i dalsza mobilizacja swojego elektoratu, który w jego przekazie odwołuje się do haseł niepodległościowych, antysystemowych i konserwatywnych.

„Odzyskajmy Niepodległość!” – hasło nie tylko kampanijne

W swoim wpisie Braun podkreślił:

„Odzyskajmy Niepodległość” – co stanowiło jeden z głównych motywów jego kampanii wyborczej.

To hasło – choć przez wielu odbierane jako radykalne – znalazło oddźwięk u ponad miliona obywateli, szczególnie w środowiskach rozczarowanych mainstreamową sceną polityczną i polityką rządu Donalda Tuska.

#Braun2025 i #SzerokiFrontGaśnicowy. Symbolika nie znika

Braun nie rezygnuje także z budowania własnej tożsamości politycznej opartej na mocnych, rozpoznawalnych symbolach. Wśród użytych hashtagów znalazły się m.in.:

#Braun2025

#DrużynaBrauna

#SzerokiFrontGaśnicowy

#KonfederacjaKoronyPolskiej

Wszystko wskazuje na to, że kampania prezydencka będzie służyć jako trampolina do kolejnych wyborów parlamentarnych, a Grzegorz Braun planuje kontynuować swoje działania w stylu, do którego przyzwyczaił elektorat: bezkompromisowo, frontalnie i z dużym ładunkiem symboliki.

