Jarosław Kaczyński na marszu Nawrockiego. "To jest sprawa arcyważna"

Marsz, którego hasło brzmi: Marsz za Polską, a jest zorganizowany po to, by pokazać wsparcie Karola Nawrockiego, ruszył z ronda de Gaulle’a, by przejść ku placowi Zamkowemu w Warszawie.

Wśród uczestników niedzielnego (25 maja) marszu nie zabrakło polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu jest m.in. były premier Mateusz Morawiecki, politycy PiS: Jarosław Sellin, Barotsz Kownacki czy Paweł Szefernaker. Nie zabrakło też prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Z Jarosławem Kaczyńskim obecnym na marszu porozmawiała telewizja wPolsce24:

- To jest sprawa arcyważna. To jest los Polski, los każdej polskiej rodziny. Przesłanie Marszu jest proste: Idźmy na wybory i wybierzmy Karola Nawrockiego. W szerszym tego słowa znaczeniu to po prostu przesłanie: chcemy suwerennej Polski, chcemy być wolnymi obywatelami, chcemy, żeby nasze życie było coraz lepsze – powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z wPolsce24.

Zaś telewizja Republika porozmawiała chwilę z Karolem Nawrockiem, który oczywiście jest na marszu, Kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość mówił:

Polacy chcą zmiany, chcą silnego prezydenta. Energia idzie z ludzi. Czuję wielki zaszczyt, ale i ogromne zobowiązanie, bo będę głosem tych, którzy przyszli tutaj. Co ludzie, którzy przyszli chcą mieć swój głos. (...) Czuję wsparcie wyborców Mentzena i wiem, żę dla nich najważniejsze jest Polska i w drugiej turze będą głosować za Polską. To wybór o przyszłości Polski - mówi Nawrocki pytany o to, żę na marszu są i ci, którzy głosował na Sławomira Nawrockiego w pierwszej turze.

KOGO POPRZE MENTZEN? ROBERT WINNICKI: BYLE NIE TRZASKOWSKI! | Warzecha Kontra

Przypomnijmy, że druga tura wyborów już w niedzielę 1 czerwca, zmierzą się w niej Karol Nawrocki (popierany przez PiS) i Rafał Trzaskowski (KO).