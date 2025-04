i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Tak mieszka Joanna Senyszyn

Konsekwencja i wyrazistość

Joanna Senyszyn – kim jest? Życiorys, wiek, majątek i polityczne wybory

Joanna Senyszyn to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie politycznej. Jej ostry język, zdecydowane poglądy i wyrazisty głos w debatach sejmowych przyczyniły się do jej trwałego miejsca w historii polityki i życia publicznego. Z jakiej partii się wywodzi, ile ma lat, jaki posiada majątek i co ujawnia jej oświadczenie majątkowe? Poznaj pełny życiorys i interesujące fakty z jej młodości.

Joanna Senyszyn – pochodzenie, wiek, wykształcenie Urodziła się 1 listopada 1948 roku w Gdyni. Oznacza to, że ma 76 lat. Osoby zadające sobie pytanie „ile lat ma Joanna Senyszyn" często nie zdają sobie sprawy, jak długo ta polityczka aktywnie uczestniczy w debacie publicznej. Jest to godne podziwu. A jakie jest jej wykształcenie? Joanna Senyszyn ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. W 1972 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizując się w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych. Swoją karierę naukową kontynuowała na tej samej uczelni. Doktorat obroniła w 1977 roku, a habilitację uzyskała w 1992 na podstawie rozprawy pt. Konsumpcja żywności w świetle potrzeb i uwarunkowań. W 1996 roku otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych, a dwa lata później została profesorem zwyczajnym. Od początku swojej zawodowej drogi związana była z Uniwersytetem Gdańskim. Przez lata pełniła tam szereg funkcji: była dziekanem Wydziału Zarządzania (1996–2002), kierownikiem Katedry Badań Rynku na Wydziale Nauk Społecznych (od 2001) oraz pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (1994–1995). Jej działalność dydaktyczna zaowocowała wypromowaniem ponad 600 magistrów i sześciu doktorów. Jest autorką i współautorką około 150 publikacji naukowych, koncentrujących się na marketingu, konsumpcji i jakości życia. W 2019 roku zakończyła karierę akademicką, zachowując jednak status jednej z najaktywniejszych profesorek życia publicznego. Po zakończeniu pracy naukowej rozwijała działalność publicystyczną. A jakie jest jej pochodzenie? Joanna Senyszyn pochodzi z Pomorza. Wychowała się w Gdyni, a następnie związała się z Trójmiastem również zawodowo i naukowo. i Autor: SE Jak wyglądała kariera polityczna Joanny Senyszyn i jej przynależność partyjna? Senyszyn i partia polityczna, z którą była związana, od zawsze miała wyraźnie lewicowy charakter. Dosłownie każda partia! Przez wiele lat była związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, w którym pełniła funkcję posłanki i europosłanki. Następnie dołączyła do partii Wiosna Roberta Biedronia, a później współtworzyła klub Lewicy w Sejmie. Jej aktywność parlamentarna i medialna wielokrotnie wyróżniała ją w debatach jako jedną z najbardziej wyrazistych postaci po lewej stronie sceny politycznej. Choć zmieniała szyldy, zawsze oznaczała walkę o świeckie państwo, prawa kobiet i rozdział Kościoła od państwa. Zasłynęła z ostrych wystąpień w Sejmie, w których regularnie podnosiła tematy światopoglądowe, co przez lata budowało jej charakterystyczny, bezkompromisowy wizerunek. Joanny Senyszyn głos w debacie publicznej od lat wyróżnia się bezkompromisowością i konsekwencją w obronie wartości lewicowych. Ciekawa barwa stała się jej znakiem charakterystycznym i na zawsze zapisała się jej polityczny "image". Małgorzata Trzaskowska przerwała milczenie. Opowiedziała o stracie Joanna Senyszyn w młodości, czyli ciągła nauka, ideologia, zaangażowanie Joanna Senyszyn w młodości była związana z nauką i środowiskiem akademickim. Ukończyła Uniwersytet Gdański, gdzie zdobyła tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jeszcze przed transformacją ustrojową była członkinią PZPR, co w późniejszych latach bywało komentowane przez jej przeciwników politycznych. Ona sama zawsze podkreślała, że działała zgodnie z przekonaniami i sytuacją historyczną, a jej wartości pozostały niezmienne. Zanim rozpoczęła działalność parlamentarną, pracowała jako wykładowczyni i badaczka. W środowisku akademickim była ceniona za bezpośredniość i odwagę w formułowaniu opinii – cechy, które przeniosła również do polityki. Oświadczenie majątkowe i emerytura Joanny Senyszyn Zgodnie z dostępnym dokumentem, Joanna Senyszyn oświadczenie majątkowe złożyła ostatnio w 2023 roku. Zawiera ono imponujące zestawienie aktywów i dochodów. Zgromadziła znaczne zasoby gotówkowe – 650 tys. zł, 235 tys. euro, 3 tys. dolarów i 260 funtów. Posiada także fundusz inwestycyjny PKO Gamma o wartości 311 tys. zł. Wśród jej nieruchomości znalazły się: dom o powierzchni 130 m², mieszkanie 56 m², gospodarstwo rolne (las i łąki), a także udziały w dwóch lokalach użytkowych i innych mieszkaniach. Co ciekawe, posiada ponad 20% udziałów w spółce medialnej Do-Cent, wydającej tygodnik Fakty po mitach, z którym współpracuje publicystycznie. Jeśli chodzi o dochody, Senyszyn emerytura jest wypłacana z ZUS i wynosiła ponad 102 tys. zł rocznie, a z Parlamentu Europejskiego 13 600 euro. Dodatkowo osiągała wpływy z praw autorskich (7 030 zł) oraz z tytułu mandatu poselskiego, w wysokości blisko 135 tys. zł rocznie (łącznie dieta i uposażenie). W oświadczeniu ujęła również trzy samochody: Toyotę Aygo, Mitsubishi oraz Fiata Ducato. Joanna Senyszyn – życiorys i aktualna aktywność Joanna Senyszyn i jej życiorys to opowieść o kobiecie, która przez całe dekady konsekwentnie zabierała głos w sprawach, które inni omijali milczeniem. Od młodości związana z lewicą, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w debacie na temat świeckości państwa, praw kobiet i równości obywatelskiej. W 2025 roku zdecydowała się na kolejny krok w swojej karierze politycznej, ogłaszając kandydaturę w wyborach prezydenckich. Zarejestrowała swój komitet wyborczy i dopełniła formalności, składając wymagane podpisy poparcia w Państwowej Komisji Wyborczej jeszcze w marcu, a dokładnie 31 marca 2025 roku. Przy okazji wspomniała o tym, że żyjący jeszcze mąż polityczki także złożył podpis. Niestety nie zdążył doczekać jej potwierdzonej kandydatury w PKW. ​Bolesław Senyszyn, mąż Joanny Senyszyn, zmarł 10 lutego 2025 roku w wieku 81 lat. Był sędzią, radcą prawnym i adwokatem, a także wykładowcą i szkoleniowcem, który wykształcił wielu aplikantów. Jej obecność na liście kandydatów potwierdza nieustającą determinację w dążeniu do realizacji swoich postulatów oraz chęć reprezentowania lewicowych wartości na najwyższym szczeblu władzy państwowej. – To jest 100 tysięcy, ponieważ komisja rzeczywiście odrzuca część podpisów. Wszyscy starają się złożyć więcej. Poniżej galeria zdjęć: W takich warunkach mieszka Joanna Senyszyn. Zapraszamy! 33 zdjęcia ZOSTAŁAM KRÓLOWĄ DEBATY! Senyszyn o debacie w Końskich