Magdalena Biejat wprost o bezpieczeństwie kobiet. Wskazała, co to dla niej oznacza

(...) Wspominałam już o dostępie do do ginekologa, o problemach z diagnostyką endometriozy, z tym się wiąże też kłopot z właściwą opieką w okresie menopauzy i może to brzmieć, jak zupełnie nie temat na kampanię wyborczą prezydencką. Ja uważam, że to są właśnie tematy, które dzisiaj kobiety, znaczy wiem to, które kobiety dzisiaj interesują najbardziej i które przekładają się na nasze funkcjonowanie - wyjaśniła kandydatka na prezydenta.