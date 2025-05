Nawrocki o bójkach z kibolami. "Jestem człowiekiem z krwi i kości"

Karol Nawrocki brał udział w ustawkach

Podczas transmitowanej w czwartek na żywo na kanale YouTube rozmowy Nawrocki odpowiadał na pytania Sławomira Mentzena. Mentzen powiedział m.in., że Nawrocki byłby w stanie przekonać do siebie młodych ludzi, gdyby opowiedział o swoich doświadczeniach jako kibic. Podkreślił, że łączą go z Nawrockim wspólni znajomi, którzy opowiedzieli mu, jak Nawrocki swego czasu walczył "70 na 70". "Uważam, że to jest coś, czym właśnie pan powinien się pochwalić, bo mało który prezydent w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije" - stwierdził polityk Konfederacji. Nawrocki odpowiedział, że lubił i lubi "aktywność sportową" i cały czas trenuje. "Te sportowe aktywności w jakimś sensie dały mi też charakter i gotowość do tego, żeby być dzisiaj kandydatem na urząd prezydenta" - odpowiedział Nawrocki. Nie odniósł się wprost do bójek kibiców przeciwnych drużyn tzw. ustawek.

Nawrocki o ustawkach

Rafał Trzaskowski pytał Karola Nawrockiego o kwestię tzw. ustawek. - Więcej o ustawkach mógłby powiedzieć panu pana szef Donald Tusk, który chwalił się swoim udziałem w ustawkach w artykułach oficjalnych, także w rozmowie z Michałem Listkiewiczem. Mam nadzieję, że porozmawialiście sobie o tym, jak to wygląda. Między mną a Donaldem Tuskiem była jednak tego typu różnica, że on tam stał z jakimś metalowym szlauchem, jak opowiadał, a ja jestem człowiekiem z krwi i kości. Tak jak tę debatę prowadzę w sposób uczciwy i w sposób z szacunkiem do przeciwnika, którego ciężko szanować za to, co robi dla mojej ojczyzny - powiedział kandydat PiS.

