Tarczyński kpi z Żukowskiej: „Wygraliście tylko z Maciakiem”

Zaskakujące słowa znanego publicysty. Donald Tusk do dymisji?

Tusk wzywa do udziału w marszu: "Wzywam Wszystkich, którzy kochają Polskę!" RELACJA NA ŻYWO

Żukowska uderza w PiS. Tarczyński nie odpuszcza

Spór rozpoczął się od wpisu posłanki Lewicy, Anny-Marii Żukowskiej, która odniosła się do wypowiedzi Karola Nawrockiego w Radiu ZET. Kandydat wspierany przez PiS przedstawił 21 punktów swojego programu, w którym znalazły się wątki wolnorynkowe i wyraźne stanowisko proukraińskie.

Mentzen ogłasza decyzję. Ujawni, kogo poprze w II turze wyborów

Żukowska nie zostawiła na tym programie suchej nitki:

„Coś jeszcze Woś i alleft odnośnie rzekomo socjalnego PiS-u? PiS nie ma poglądów. To typowa partia władzy (aktualnie bez władzy), nie opierająca się twardo na żadnych filarach ideowych, zmieniająca ideologię pod kolejne wybory.”

Tarczyński odpowiada: „Przegraliście wśród kobiet. Z kim wygraliście?”

Na wpis Żukowskiej błyskawicznie zareagował europoseł PiS, Dominik Tarczyński, znany z ciętego języka w mediach społecznościowych. Jego odpowiedź była nie tylko personalna, ale i prześmiewcza:

„Tacy jesteście ideowi, że więcej kobiet zagłosowało na PiS niż na lewicę 😂Ps: z Konfederacją także przegraliście wśród kobiet.Właściwie nie wiem, z kim wygraliście. Chyba tylko z Maciakiem 😂”

Tacy jesteście ideowi, że więcej kobiet zagłosowało na PiS niż na lewicę 😂Ps: z konfederacją także przegraliście wśród kobiet. Właściwie nie wiem z kim wygraliście. Chyba tylko z Maciakiem 😂— Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) May 19, 2025

Tarczyński nawiązał tu do Macieja Maciaka, kandydata Ruchu Dobrobytu i Pokoju, który w wyborach prezydenckich zdobył około 0,4 proc. głosów. Jego wypowiedź to kpiący komentarz do słabego wyniku Lewicy i Magdaleny Biejat, która uzyskała w exit poll 4,1 proc.

Starcie ideowe czy walka na riposty?

Wymiana zdań to kolejny dowód na to, że kampania prezydencka 2025 nie kończy się wraz z pierwszą turą. Politycy różnych opcji wykorzystują platformę X jako ring, na którym nie obowiązują już normy debaty sejmowej – tu liczy się szybki cios, ironia i liczba wyświetleń.

Lewica w defensywie? Wyniki kobiet mówią wiele

Choć wpis Tarczyńskiego ma złośliwy charakter, opiera się na faktach. Wg danych z exit poll, Lewica rzeczywiście wypadła słabo wśród wyborczyń, ustępując nie tylko Trzaskowskiemu i Nawrockiemu, ale także Sławomirowi Mentzenowi. Magdalena Biejat, choć zebrała dobre recenzje za kampanię, nie przełożyła ich na głosy.

Express Biedrzyckiej - KWIATKOWSKI, BOCHEŃSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.