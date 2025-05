i Autor: PAP/Piotr Polak

O co chodzi?

Trzaskowski z pilnym i dramatycznym apelem do seniorów. Ciężko uwierzyć

„Bardzo was potrzebujemy” – mówił Rafał Trzaskowski w Ciechocinku, apelując do seniorów o... pomoc w walce o prezydenturę. Kandydat KO prosił, by dziadkowie przekonali swoje wnuki do udziału w wyborach. „Tak jak wy wywalczyliście wolność, pomóżcie teraz ją obronić” – dodał.