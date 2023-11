Czapki od serca otulą jesienią najmłodszych pacjentów

#CzapkaOdSerca to projekt, który zwraca uwagę na dzieci chore onkologicznie i hematologicznie oraz ich rodziców. W dniu 24 listopada, który Fundacja Ronalda McDonalda ustanowiła Dniem Czapki od serca, na oddziały onkologiczne i hematologiczne 11 szpitali w Polsce: w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie (3 ośrodki), Krakowie i Lublinie zostanie przekazanych ponad 600 magicznych pakietów, w których są dwie takie same kolorystycznie czapki od serca – dla dziecka i rodzica oraz odręcznie napisany list od Wolontariusza. Czapki są niezwykle kolorowe, radosne i ręcznie dziergane przez Wolontariuszki i Wolontariuszy Fundacji Ronalda McDonalda.

Projektem #CzapkaOdSerca chcemy zwrócić oczy w kierunku tych, którzy przez chorobę często znikają nam z pola widzenia. Dzieci chore nie chodzą do szkoły, do przedszkola. Rodzice, których życie wraz z chorobą dziecka przenosi się na szpitalny oddział, często nie mogą kontynuować aktywności zawodowej – mówi Katarzyna Rodziewicz, Prezes i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

Kolorowe czapki mają wnosić do szpitalnych sal radość, stając się bardzo osobistym pozdrowieniem od osób, które własnoręcznie je wydziergały. Czapki powstają w czułych rękach Wolontariuszy i Wolontariuszek Fundacji Ronalda McDonalda. Wielu z nich specjalnie nauczyło się szydełkować, by je zrobić.

Choroba nowotworowa wyrywa całą rodzinę z normalnego życia. #CzapkaOdSerca jest symbolicznym powiedzeniem „Widzimy Was!”. Tym projektem chcemy również zwrócić uwagę na to, że bliskość rodziny jest bardzo ważna w procesie leczenia. To, że czapki przekazywane są w zestawach, jest wyrazem misji Fundacji „Aby rodzina mogła być razem” – podkreśla Katarzyna Rodziewicz.

Ważną rolę w przygotowaniu Czapek od serca co roku odgrywa Służba Więzienna, która łączy ideę pomagania z resocjalizacją. Tworzenie czapek staje się niewidzialnym mostem między osadzonymi a walczącymi o zdrowie dzieci rodzinami. Oba tak z pozoru odległe sobie środowiska łączy jedno – tęsknota za normalnym życiem. Dzięki czapkom, mogą na odległość podać sobie dłoń, dodając otuchy. W akcję angażują się osadzone z Aresztów Śledczych w Warszawie-Grochowie, Gdańsku i Białymstoku oraz Zakładu Karnego w Goleniowie.

Współpraca Fundacji Ronalda McDonalda i służb penitencjarnych to relacja, która pięknie przysłuży się nie tylko dzieciom w szpitalach – podkreśla Krzysztof Daniluk, koordynator projektu #CzapkaOdSerca. – Panie, które zaangażowały się w projekt, wiedzą, że pomagamy na co dzień dzieciom, które mierzą się z potężnym wyzwaniem. Dla nas w Fundacji nastrój dzieci, ich emocje i emocje ich najbliższych są w centrum uwagi. Chcemy, aby bliskość rodziny dawała dziecku siłę do walki z chorobą, a można powiedzieć „jesteś super i życzę Ci zdrowia” także podarowując piękną czapkę. Są niespodzianki z przesłaniem – i takie są Czapki od serca.

Świetnym dopełnieniem zaangażowania osadzonych są działania partnerów biznesowych. Te działania mogą przyjąć różne formy. Wsparcie finansowe ALAB laboratoria, głównego partnera akcji, pozwoliło sfinansować tegoroczną edycję „Czapki od serca”. Z kolei w ramach wolontariatu pracowniczego w firmach HAVI Logistics Polska, State Street i Dell powstają – prócz samych czapek – dziesiątki odręcznie pisanych listów, które zostaną do nich dołączone. Napisanie każdego z nich wymaga mnóstwa kreatywności, wczucia się w sytuację chorego dziecka i jego rodzica, a także zastanowienia się, jaką historię osobistą opowiedzieć, by zaciekawić.

Po ukończeniu szydełkowania do czapki doszywany jest ręcznie wykonany, drewniany znaczek z logo Fundacji i napisem „wolontariat #CzapkaOdSerca”, a także karteczka z imieniem wolontariusza-wykonawcy. Te wszystkie elementy składają się na pakiet Czapek od serca dla małego pacjenta i jego rodzica. Z tymi pakietami na oddziały onkologiczne i hematologiczne trafią również mikrofalówki oraz czajniki elektryczne.

Akcję wspierają również firmy dr Irena Eris i Padir. W tegoroczną edycję projektu „#CzapkaOdSerca zaangażowanych jest ponad 500 Wolontariuszek i Wolontariuszy z różnych regionów Polski.

Każdy może pomóc w realizacji misji „Aby rodzina mogła być razem” i stać się szczęśliwym posiadaczem Czapki od serca. Zapraszamy na aukcje charytatywne.

Rekomendacji dla projektu #CzapkaOdSerca udzielili wybitni lekarze – prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Instytutu dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska – Klinika Onkologii IP-CZD, prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, a także prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak – b. konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej dla woj. mazowieckiego.