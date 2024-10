Kondycja psychiczna polskiej młodzieży jest zła

Kampania, zainicjowana przez Wojewodę Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, jest realizowana we współpracy z Mazowiecką Kurator Oświaty Wiolettą Krzyżanowską i Fundacją UNAWEZA, której założycielką i jednocześnie ambasadorką kampanii jest Martyna Wojciechowska.

Według raportów w województwie mazowieckim najwięcej zgonów występuje w wyniku przedawkowania narkotyków. Młodzież wierzy, że rozwiązaniem ich problemów jest m.in. alkohol, narkotyki lub inne środki psychoaktywne. Aż 80 proc. nastoletnich chłopców i dziewcząt w wieku 15-16 lat przyznaje, że miało już okazję pić alkohol, a 180 tys. osób rocznie w wieku do 18.r.ż. zaczyna palić tytoń. W obliczu tych zatrważających danych wyraźnie widać, jak ważna i potrzebna jest edukacja społeczeństwa. O tym problemie należy mówić głośno, reagować natychmiast i wspierać młodych Polaków w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.

Co oznacza hasło kampanii?

Hasło kampanii #NieDajSięWymazać można rozumieć jako „nie daj sobie zniszczyć życia przez nałogi”. Młodzież szuka ukojenia w używkach, które mają dramatyczne skutki dla ich zdrowia i rozwoju. W efekcie izolują się od rówieśników i rodziny, rezygnują z pasji, sięgają po to, co daje szybki efekt poprawy nastroju i redukcji stresu, a potem cierpią jeszcze bardziej. Alkohol czy narkotyki nie tylko nie rozwiązują problemów, ale je pogłębiają.

– Sięganie po używki to pierwszy krok do rezygnacji z marzeń, to początek wymazywania siebie i swojej przyszłości. Naszym celem jest dotarcie do młodzieży, ale także zaangażowanie rodziców i nauczyciel. Należy mówić głośno i wyraźnie o tym, co się dzieje – o rosnącej presji, które spoczywa na młodych ludziach, o kryzysie zdrowia psychicznego, który jak cień towarzyszy coraz większej licznie z nich, o łatwym dostępie do substancji psychoaktywnych i świecie, który wymaga od nich coraz więcej. – skomentował Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski. w Walce o zdrowie psychofizyczne młodzieży kluczowe jest nagłaśnianie sprawy, mówienie o niej i szeroko zakrojona edukacja.

Wyjątkowi ambasadorzy

W kampanię zaangażowały się znane postacie, podejmujące inicjatywy społeczne i godne naśladowania, m.in.:

Martyna Wojciechowska – znana z programu telewizyjnego „Kobieta na krańcu świata”, Prezes Fundacji UNAWEZA oraz inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY,

Robert Rutkowski – terapeuta uzależnień, mentor, wykładowca,

Agata Młynarska – dziennikarka,

Robert Feluś – dziennikarz,

Nick Sinckler – wokalista,

Łukasz Gikiewicz – piłkarz,

Karolina Witaszek – tiktokerka (@bijonsi), którą codziennie obserwują 2 mln osób i Angelika Szymańska – lekarka poruszająca kwestie zdrowotne w mediach społecznościowych, znana jako @ginigina; obie panie wystąpiły w spocie promującym kampanię.

Trzeba działać

Jednym z działań Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach kampanii jest organizacja spotkania online na temat prewencji uzależnień. Jest ono dedykowane rodzicom i nauczycielom. Spotkanie odbędzie się jutro (29 października). To nie tylko przestrzeń do rozmowy na temat problemu i jego ogromnej skali, ale także poszukiwania sposobów na to, jak ustrzec młode osoby przed uzależnieniami, jak z nimi rozmawiać i jak reagować, gdy uzależnienie stanie się udziałem naszego dziecka lub ucznia. W roli specjalistów pojawią się: dr n. med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzka w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz lek. Mateusz Dankowski. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu Mazowieckiej Kurator Oświaty, Wioletcie Krzyżanowskiej, podczas lekcji wychowawczych w szkołach odbędą się rozmowy na temat uzależnień i zdrowia psychicznego uczniami, a zebrania z rodzicami zostaną wsparte video-wywiadem z terapeutą uzależnień – Robertem Rutkowskim.

Świadomość problemu i edukacja

– Profilaktyki nigdy dość. Mówienia o zagrożeniach, uświadamianiu młodzieży, jak ważne jest dokonywanie dobrych wyborów i, z kolei, jak te złe wybory mogą wpłynąć na ich zdrowie, a nawet życie. I nie ma w tym żadnej przesady. Z drugiej strony ważne jest, żeby zwiększać świadomość nauczycieli, podpowiadać, kiedy i jak reagować, bo to oni, nauczyciele, gros czasu spędzają z młodzieżą. Ważne jest, by uwrażliwiać dorosłych na problemy, przed jakimi młodzież dziś staje, aby w porę wspierać ich, gdy są pod presją, gdy staja sprzed trudnymi wyborami – powiedziała Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska. Nie od dziś młodzi ludzie chętnie sięgają po środki psychoaktywne, jednak skala problemu się nasila. Musimy być świadomi tego, że niejednokrotnie natychmiastowa reakcja czy rozmowa może uratować życie. Z tego powodu edukować należy także rodziców i nauczycieli.

– Kampania „Nie daj się wymazać”, to apel do każdego z nas – rodzica, nauczyciela, mentora, przyjaciela. Zróbmy wszystko, by pomóc młodym ludziom, aby nie zgubili się w tej rzeczywistości – powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.