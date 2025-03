Mały krok i wielka zmiana dla planety i Twojego zdrowia

Spożycie wody butelkowanej w Polsce – alarmujące statystyki

Polacy piją coraz więcej wody butelkowanej. Szacuje się, że jej średnie spożycie wzrosło z 114 do 118 litrów na osobę rocznie, co stanowi około 45% wolumenu sprzedaży napojów bezalkoholowych . To oznacza, że przeciętny Polak zużywa rocznie setki plastikowych butelek, które często nie są poddawane recyklingowi.​

W ten sposób na polski rynek rocznie trafia około 1 miliona ton plastikowych opakowań, a ta liczba, mimo szeregu prowadzonych działań, tylko wzrasta.To ogromne obciążenie dla środowiska, zwłaszcza że dynamika wzrostu zużycia tworzyw sztucznych w Polsce jest wyższa niż średnia europejska.​

Świadomość ekologiczna Polaków

Badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski z 2022 roku pokazują, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z problemów środowiskowych. Wciąż jednak istnieje potrzeba edukacji i promowania postaw proekologicznych

Wielu Polaków unika picia wody prosto z kranu, obawiając się o jej jakość. Jednak eksperci podkreślają, że w większości regionów Polski woda z kranu spełnia wszystkie normy i jest bezpieczna do spożycia – w stacji uzdatniania na pewno, ale co dalej? Zanim woda dotrze do naszych domów często napotyka na swojej srodze to, czego z pewnością nie chcielibyśmy spożywać. Tak więc dla dodatkowego komfortu i poprawy smaku, wiele osób decyduje się na stosowanie filtrów do wody.​

Więcej o programie „Płynna zmiana” : www.plynnazmiana.pl

Mikroplastik jako czynnik chorobotwórczy

Najnowsze badania przedstawione na dorocznej konferencji naukowej Amerykańskiego Kolegium Kardiologii (ACC.25, Chicago) dostarczają niepokojących dowodów na to, że mikroskopijne cząsteczki plastiku mogą mieć istotny wpływ na zdrowie. Naukowcy wykazali, że podwyższone stężenie mikroplastiku w wodzie może być powiązane ze wzrostem przypadków nadciśnienia, cukrzycy oraz udarów. Wyniki badań sugerują, że narażenie na mikroplastik może mieć porównywalny wpływ na ryzyko tych chorób jak brak ubezpieczenia zdrowotnego czy czynniki genetyczne.

Mikroplastik możemy spożywać razem z wodą, jedzeniem lub wdychać wraz z powietrzem. Jego obecność wykryto w wielu zbiornikach wodnych, a badania epidemiologiczne wskazują na korelację pomiędzy stopniem zanieczyszczenia wody a częstotliwością występowania chorób przewlekłych. Dlatego filtrowanie wody to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także środek ochrony naszego zdrowia.

Dlaczego warto filtrować wodę?

Czysta woda zawsze pod ręką

Dzięki filtrom AQUAPHOR masz dostęp do zdrowej, czystej wody pozbawionej chloru, metali ciężkich i mikroplastiku. Regularna wymiana wkładów filtrujących zapewnia wysoką jakość wody, którą pijesz na co dzień. Dzbanki filtrujące są proste w obsłudze, nie wymagają instalacji i idealnie sprawdzają się w każdej kuchni, nawet tej najmniejszej.​

Oszczędność pieniędzy

Zakup jednego filtra pozwala zaoszczędzić setki złotych rocznie. Koszt litra przefiltrowanej wody to mniej niż 10 groszy, a jeden filtr zastępuje aż 233 plastikowe butelki. To inwestycja, która szybko się zwraca, przynosząc korzyści zarówno Tobie, jak i środowisku.​

Działanie ekologiczne

Każdy system filtrujący, a nawet dzbanek czy butelka filtrująca to realny wkład w ochronę środowiska. Mniej plastikowych odpadów oznacza czystszą planetę dla przyszłych pokoleń. Wybierając produkty wielokrotnego użytku, zmniejszasz ilość odpadów trafiających na wysypiska i do oceanów.​

Program lojalnościowy "Płynna zmiana" – korzyści dla Ciebie!

AQUAPHOR nagradza dobre nawyki! Kupując filtry, dzbanki i butelki filtrujące, możesz rejestrować dowody zakupu na stronie www.plynnazmiana.pl i zbierać punkty. Im więcej filtrujesz, tym więcej zyskujesz – punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody. To prosty sposób, by dbać o środowisko i zdrowie jednocześnie.​

Nie zapomnij o oryginalnych wkładach filtrujących!

Jeśli masz już filtr- system kuchenny, dzbanek lub butelkę filtrującą, koniecznie używaj oryginalnych wkładów AQUAPHOR. Bez nich Twoje urządzenie traci swoje właściwości filtracyjne i staje się zwykłym pojemnikiem na wodę. Co ważne, filtry AQUAPHOR pasują również do wybranych modeli dzbanków różnych producentów, co oznacza, że możesz cieszyć się czystą wodą bez konieczności wymiany całego urządzenia.​

Zainwestuj w zdrowie, oszczędzaj pieniądze i pomagaj środowisku już dziś! Dołącz do programu "Płynna zmiana" i ciesz się każdym łykiem czystej, przefiltrowanej wody, mając świadomość, że Twoje codzienne wybory mają realny wpływ na przyszłość naszej planety.