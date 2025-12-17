Choroby, które wzajemnie się „napędzają”. Zespół sercowo-nerkowo-metaboliczny

Bożena Stasiak
2025-12-17 10:04

Nadwaga, choroba otyłościowa, cukrzyca typu 2., niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, a do tego jeszcze nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia… Te schorzenia coraz częściej występują równocześnie, wzajemnie się „napędzając”, o czym pacjent może nawet długo nie wiedzieć. A dowiaduje się dopiero, kiedy z jakimś już widocznym objawem trafia do lekarza. To oznacza, że rozwinął się u niego zespół chorobowy, określany jako zespół (syndrom) sercowo-nerkowo-metaboliczny (CRM).

CRM

i

Autor: Bearfotos/ Shutterstock

CRM, z ang. cardiovascular-renal-metabolic, dotyczy osób, u których doszło do współwystępowania schorzeń serca, nerek i zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca, choroba otyłościowa (zwłaszcza otyłość brzuszna), miażdżyca. Dysfunkcja jednego z elementów prowadzi do dysfunkcji kolejnych. W rezultacie dochodzi do kaskady wzajemnie napędzających się schorzeń, które zagrażają zdrowiu i życiu. Choć żadna z tych chorób nie jest nowa, zespół CRM został ogłoszony dopiero w 2023 r. na Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Istotna rola lekarzy POZ

CRM ma różne stadia rozwoju. Na początkowym etapie brakuje wyraźnych czynników ryzyka, i to jest najlepszy czas na edukację i działania profilaktyczne. Z czasem manifestują się objawy, od tych subtelnych po pełnowymiarowe.

– W rozpoznawaniu CRM olbrzymia jest rola lekarzy POZ – podkreśla prof. Agnieszka Pawlak z Kliniki Kardiologii PIM MSWiA. – To do nich w pierwszej kolejności przychodzi pacjent np. z cukrzycą, a to bardzo wysoka grupa ryzyka chorób sercowo-naczyniowych czy przewlekłej choroby nerek. I już na tym etapie należy skierować go na badania, oceniające stan tych narządów. Kreatynina, EGFR, UACR to niezbędne badania w kierunku schorzeń nerek, a markery BNP i NT-pro BNP to markery wskazujące na przeciążenie serca, np. w niewydolności serca.

„Połączyć kropki”

Szereg powikłań sercowo-naczyniowych i nerkowych niesie ze sobą cukrzyca, na którą dziś w Polsce choruje ponad 3 mln osób. Wraz z tymi, którzy mają stan przedcukrzycowy, to już ponad 8 mln. To dziś jedno z największych wyzwań zdrowotnych w Europie.

– A mamy bardzo dobre leki, z grupy flozyn, które jednocześnie, co już parę lat temu udowodniono, chronią przed powikłaniami sercowo-naczyniowymi i nerkowymi. Tylko że otrzymuje je niespełna 20 proc. spośród tych pacjentów, którzy powinni być tak leczeni. Moim zdaniem wynika to m.in. z niewiedzy samych lekarzy. – podkreśla prof. Karolina Kędzierska-Kapuza z Centrum Diabetologicznego PIM MSWiA.

– Bo to i pacjent, i lekarz powinni umiejętnie „łączyć te wszystkie kropki”, określające ryzyko zachorowania na CRM. Wówczas będziemy mogli tak leczyć, żeby nie dopuszczać do wielochorobowości – mówiła podczas debaty poświęconej zespołowi CRM senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Przeczytaj także:
Niezaspokojona grupa terapeutyczna. Kilkuset chorych na raka płuca wciąż czeka
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki