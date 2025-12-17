Kontroluj cukrzycę wygodnie i bezboleśnie

Na szczęście, dzięki nowoczesnym terapiom, z cukrzycą można wieść dobrej jakości życie, pod warunkiem, że jest ona dobrze kontrolowana. Oprócz zmiany stylu życia i regularnego przyjmowania leków, niezwykle ważne jest monitorowanie glikemii – stężenia glukozy we krwi.

Kontrola glikemii

Jeśli cukrzyca jest odpowiednio kontrolowana, to nie dojdzie do powikłań. A te mogą być bardzo groźne: uszkodzenie wzroku, nerek, nerwów, tzw. stopa cukrzycowa czy choroby sercowo-naczyniowe m.in. zawał, udar. Choremu nie służą wahania poziomu cukru, ani też jego nadmiar (hiperglikemia) czy niedobór (hipoglikemia), dlatego tak ważne jest monitorowanie glikemii. Pacjenci najczęściej używają do tego glukometru (nakłuwa się igłą opuszkę palca, kroplę krwi umieszcza na pasku wprowadzanym do urządzenia, by uzyskać wynik). Glikemię należy mierzyć nawet wielokrotnie w ciągu dnia, co jest bolesne, a do tego pacjent widzi jedynie mały fragment tego, jak się zmienia poziom cukru we krwi.

Nowoczesne technologie monitorowania

Poziom glukozy we krwi to informacja dla pacjenta, jaką dawkę insuliny powinien zażyć, jak powinna wyglądać jego dieta czy aktywność fizyczna. Dziś można już korzystać z nowoczesnych systemów monitorowania glikemii, m.in. elektronicznych systemów CGM, które dokonują pomiarów w sposób ciągły. Są zintegrowane z pompami insulinowymi (czujnik połączony jest z aplikatorem, który automatycznie dostarcza insulinę do krwi). Wystarczy zainstalować dedykowaną aplikację na smartfonie lub smartwatchu, który łączy się z czujnikiem. Dla pacjentów takie rozwiązanie jest komfortowe i bezpieczne, gdyż daje lepszy wgląd w glikemię i minimalizuje ryzyko powikłań. Na rynku są też systemy, które szacują przewidywane poziomy glukozy w ciągu dnia i nocy, co pozwala się przygotować na potencjalne zmiany (hipoglikemię). Dodatkowo dane z systemu CGM można udostępnić swojemu lekarzowi.

Dzięki funkcji predykcyjnej wiesz wcześniej!

Czy wiesz, że możesz z wyprzedzeniem dowiedzieć się o możliwym spadku poziomu cukru we krwi i temu zapobiec? To możliwe dzięki innowacyjnym funkcjom predykcyjnym. Funkcja predykcji wskazuje na możliwy spadek poziomu glikemii np. pół lub dwie godziny przed spodziewanym spadkiem glukozy. Otrzymujesz powiadomienie w aplikacji na telefon i możesz natychmiast zadziałać, co pozwoli uniknąć hipoglikemii lub zmniejszyć czas jej trwania czy intensywność.