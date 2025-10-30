Otyłość w ciąży. Iwona opowiada o walce o zdrowie i macierzyństwo

Aleksandra Sokołowska
2025-10-30 9:18

Otyłość w ciąży to poważny problem, który może zaważyć na zdrowiu matki i dziecka. Iwona dzieli się swoją poruszającą historią walki z nadwagą, trudnych decyzjach i determinacji w dążeniu do macierzyństwa. To kolejny odcinek podcastu "Siła kobiet".

Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 2.0

"Na otyłość choruje co czwarta dorosła osoba w Polsce. Ponad połowa kobiet ma nadwagę" – te statystyki alarmują i pokazują, jak powszechny stał się problem nadmiernej masy ciała. Szczególnie niebezpieczna jest otyłość w ciąży, która może prowadzić do poważnych komplikacji. Iwona, bohaterka podcastu "Siła kobiet", dzieli się swoją osobistą historią o walce z otyłością i determinacji w dążeniu do macierzyństwa.

Kilogramy z dzieciństwa

Historia Iwony z nadwagą zaczęła się już w dzieciństwie. "Tak naprawdę widziałam różnicę pomiędzy rówieśnikami w szkole, pomiędzy moimi koleżankami, że mnie zdecydowanie jest więcej niż koleżanek" – wspomina Iwona. Brak dostępu do jedzenia w dzieciństwie i trudna sytuacja finansowa rodziny sprawiły, że w późniejszych latach Iwona miała problem z kontrolowaniem apetytu.

Trudna diagnoza i operacja

Ciąża Iwony przebiegała z komplikacjami. "Podczas ciąży doszło do upadku ze schodów i ten upadek w konsekwencji jakby nie został poprawnie zdiagnozowany" – opowiada Iwona. Niewłaściwa diagnoza i brak możliwości wykonania rezonansu magnetycznego doprowadziły do pogorszenia stanu zdrowia Iwony i konieczności operacji po porodzie.

Przełomowa rozmowa z lekarzem

Punktem zwrotnym w historii Iwony była rozmowa z lekarzem, który uświadomił jej, jak duży wpływ ma jej waga na jej zdrowie i życie dziecka. "Jego słowa zmotywowały mnie do tego, żeby zrzucić wagę" – mówi Iwona. Ta trudna, ale szczera rozmowa stała się impulsem do zmiany stylu życia i podjęcia walki o zdrowie.

Nowe życie, nowe nawyki

Iwona podjęła trudną, ale skuteczną walkę z nadwagą. Zmieniła dietę, zaczęła ćwiczyć i korzystać z pomocy specjalistów. "Dzięki długiej pracy, moje samopoczucie psychiczne zdecydowanie się poprawiło" – mówi Iwona w "Sile kobiet". Zmiana nawyków żywieniowych i aktywność fizyczna przyniosły efekty w postaci utraty wagi i poprawy stanu zdrowia.

Apel do kobiet

Iwona chce, aby jej historia była przestrogą dla innych kobiet, które zmagają się z otyłością. "Należy się obudzić i sama waga nie wpływa tylko i wyłącznie na nasze życie, ale też na życie drugiego człowieka, jeżeli go planujemy" – apeluje Iwona. Jej historia pokazuje, że o zdrowie należy dbać przed ciążą, aby uniknąć powikłań i zapewnić sobie i dziecku jak najlepszy start w życie.

Całego podcastu Katarzyny Ziółkowskiej-Dąbek w ramach cyklu "Siła kobiet", posłuchacie poniżej lub na stronie Mediateka.pl.

