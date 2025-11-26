Zmęczenie, troska i nadzieja. Życie rodzin z bliskimi w śpiączce

2025-11-26 11:45

"W Polsce rocznie w śpiączkę zapada nawet około 15 tysięcy osób" - słyszymy w reportażu "Polska na ucho". Jego autorka Marta Łazarska pokazuje realia życia rodzin z bliskimi w śpiączce. Zmęczenie, troska, ale i nadzieja – to emocje, które im towarzyszą.

Śpiączka farmakologiczna

Co roku tysiące rodzin w Polsce staje w obliczu dramatu – bliska osoba zapada w śpiączkę. Ten stan zawieszenia, między życiem a śmiercią, odciska piętno na wszystkich. Zmęczenie, troska, bezradność, ale i nieugaszone iskry nadziei – to emocje, które towarzyszą najbliższym osób w śpiączce każdego dnia. Reportaż "Polska na ucho" z bliska przygląda się tym cichym dramatom, ukazując realia życia rodzin, ich zmagania i codzienne wyzwania.

Być tuż obok

Reportaż podkreśla rolę rodziny w opiece nad osobą w śpiączce. "Rodzina jest niezbędna, bo to jest jego przeszłość, okres, który on znał" - słyszymy. Bliscy stają się kotwicą, która łączy pacjenta ze światem. Okazuje się, że kontakt z osobą w śpiączce jest możliwy dzięki technologii, np. cyberokowi. "Pacjenci dają sygnał, że chcą porozmawiać z rodziną, wrócić do domu" - mówi specjalistka. Opieka nad osobą w śpiączce to ogromne wyzwanie. "Są sytuacje, gdzie przy takim nieszczęściu rodzina się nie potrafi zintegrować, kłócą się, do sądu idą" - słyszymy.

Potrzeba wsparcia

Reportaż zwraca uwagę na brak systemowego wsparcia dla rodzin z osobami w śpiączce. Opieka wytchnieniowa, choć dostępna, to za mało. Potrzebne są miejsca, gdzie rodziny mogłyby znaleźć pomoc i wytchnienie.

Całego reportażu "Życie we śnie" Marty Łazarskiej w ramach cyklu "Polska na ucho" posłuchacie na stronie Mediateka.pl.

