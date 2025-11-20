Konie mają uzdrawiającą moc. O Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia"

Natalia Krystek zabiera nas do miejsca, które powstało z inicjatywy Bohdana Smolenia - artysty, z którego dowcipów śmiała się cała Polska. Utalentowanego, niezwykle skromnego filantropa, który uwielbiał zwierzęta, szanował ludzi i - jeśli tylko był w stanie - nikomu nie odmawiał pomocy. To dzięki niemu w 2007 roku powstała Fundacja "Stworzenia Pana Smolenia", która do dziś niesie pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez zajęcia hipoterapeutyczne.

Hipoterapia – uzdrawiająca moc konia

Hipoterapia, wykorzystująca naturalne ruchy konia, przynosi ulgę i poprawę funkcjonowania dzieciom z różnymi schorzeniami. "Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100 proc. wie, kto na jego grzbiecie siedzi" - mówi Tomasz Tański, hipoterpeuta, podkreślając niezwykłą więź między koniem a pacjentem.

Konie z charakterem

Nie każdy koń nadaje się na terapeutę. "Są to starannie wyselekcjonowane wierzchowce o wyjątkowych cechach charakteru i odpowiednim temperamencie" - wyjaśnia Joanna Mrók, prezes fundacji. Konie te muszą być nie tylko dobrze wyszkolone, ale także empatyczne i cierpliwe.

Pamięć o założycielu

Bogdan Smoleń, choć znany z dowcipów i kabaretu, był człowiekiem o wielkim sercu. "Tutaj dla dzieciaków był bezcenny. Zawsze był ulubionym wujkiem" - wspomina Joanna Mrók. Jego pasja i zaangażowanie są wciąż żywe w działalności fundacji. Fundacja "Stworzenia Pana Smolenia" to miejsce, gdzie terapia łączy się z pasją i miłością do zwierząt. Dzięki zaangażowaniu ludzi i wsparciu darczyńców, to wyjątkowe dzieło Bogdana Smolenia ma szansę trwać i pomagać kolejnym pokoleniom.

Całego reportażu "Bohdan Smoleń. Ulubiony wujek" autorstwa Natalii Krystek w ramach cyklu "Polska na ucho", posłuchacie poniżej lub na stronie Mediateka.pl.