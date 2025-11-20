Konie mają uzdrawiającą moc. O Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia"

Aleksandra Sokołowska
Aleksandra Sokołowska
2025-11-20 10:29

Fundacja "Stworzenia Pana Smolenia" to wyjątkowe miejsce, gdzie ludzie i zwierzęta darzą się miłością i szacunkiem. Powstała z inicjatywy Bogdana Smolenia, znanego komika, który ostatnie lata życia poświęcił na pomoc dzieciom wymagającym rehabilitacji.

Bohdan Smoleń

i

Autor: Mikulski/ AKPA

Natalia Krystek zabiera nas do miejsca, które powstało z inicjatywy Bohdana Smolenia - artysty, z którego dowcipów śmiała się cała Polska. Utalentowanego, niezwykle skromnego filantropa, który uwielbiał zwierzęta, szanował ludzi i - jeśli tylko był w stanie - nikomu nie odmawiał pomocy. To dzięki niemu w 2007 roku powstała Fundacja "Stworzenia Pana Smolenia", która do dziś niesie pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez zajęcia hipoterapeutyczne.

Hipoterapia – uzdrawiająca moc konia

Hipoterapia, wykorzystująca naturalne ruchy konia, przynosi ulgę i poprawę funkcjonowania dzieciom z różnymi schorzeniami. "Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100 proc. wie, kto na jego grzbiecie siedzi" - mówi Tomasz Tański, hipoterpeuta, podkreślając niezwykłą więź między koniem a pacjentem.

Czytaj też: Złomowisko talentów. O tym, jak górnik emeryt tworzy cuda z odpadów

Konie z charakterem

Nie każdy koń nadaje się na terapeutę. "Są to starannie wyselekcjonowane wierzchowce o wyjątkowych cechach charakteru i odpowiednim temperamencie" - wyjaśnia Joanna Mrók, prezes fundacji. Konie te muszą być nie tylko dobrze wyszkolone, ale także empatyczne i cierpliwe.

Czytaj także: Edyta opiekuje się chorą mamą. Mówi, jak wygląda życie z Alzheimerem

Pamięć o założycielu

Bogdan Smoleń, choć znany z dowcipów i kabaretu, był człowiekiem o wielkim sercu. "Tutaj dla dzieciaków był bezcenny. Zawsze był ulubionym wujkiem" - wspomina Joanna Mrók. Jego pasja i zaangażowanie są wciąż żywe w działalności fundacji. Fundacja "Stworzenia Pana Smolenia" to miejsce, gdzie terapia łączy się z pasją i miłością do zwierząt. Dzięki zaangażowaniu ludzi i wsparciu darczyńców, to wyjątkowe dzieło Bogdana Smolenia ma szansę trwać i pomagać kolejnym pokoleniom.

Całego reportażu "Bohdan Smoleń. Ulubiony wujek" autorstwa Natalii Krystek w ramach cyklu "Polska na ucho", posłuchacie poniżej lub na stronie Mediateka.pl.

Polska na ucho
Bohdan Smoleń, ulubiony wujek
Polska na ucho
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki