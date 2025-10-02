Edyta opiekuje się chorą mamą. Mówi, jak wygląda życie z Alzheimerem

Edyta zauważyła pierwsze objawy choroby u swojej mamy 10 lat temu, podczas rozmowy telefonicznej, gdy mama zaczęła zapominać i powtarzać pytania. Wizyta u neurologa i tomografia głowy potwierdziły początki otępienia, a później diagnozę Alzheimera. Rozpoczęło się leczenie, które, jak podkreśla Edyta, nie wyleczy choroby, ale może opóźnić jej postęp.

Zapewnić jak najlepsze warunki

Choroba Alzheimera to nie tylko problemy z pamięcią. To także zmiany w zachowaniu, agresja słowna i fizyczna, brak chęci do współpracy, niechęć do higieny osobistej. Edyta z trudem radzi sobie z opieką nad mamą, która nie chce się myć, jeść, pić, a nawet brać leków. Z pomocą taty, który sam jest schorowany, starają się zapewnić mamie jak najlepsze warunki.

Obecny stan mamy Edyty jest bardzo ciężki. Nie chodzi, nie kontroluje potrzeb fizjologicznych, jest w pieluchomajtkach. Dwa razy wzywano karetkę z powodu odwodnienia. Mimo trudności Edyta stara się dbać o mamę, ale przyznaje, że jest to coraz trudniejsze.

Choroba zabiera jej tożsamość

Obserwując mamę, Edyta widzi, jak choroba zabiera jej tożsamość. Mama staje się coraz bardziej wycofana, oddala się. Edyta czuje żal i smutek, widząc, jak mama traci kontakt z rzeczywistością. Mimo to stara się być silna i zapewniać mamie jak najlepszą opiekę.

Edyta nie ukrywa, że opieka nad mamą jest bardzo wyczerpująca, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Przekleństwa, wyzwiska, agresja - to wszystko sprawia, że Edyta czuje się zmęczona i bezsilna. Czasami ma wrażenie, że mama robi jej na złość, że jest zła, że czegoś od niej chce.

Pomimo trudności, Edyta nie poddaje się. Stara się znaleźć siłę i motywację do dalszej walki. Wsparcie przyjaciółki, Moni, jest dla niej bezcenne. Dzięki niej może na chwilę oderwać się od problemów i naładować akumulatory.

W podcaście "Siła kobiet" Edyta opowiada swoją historię i mówi, jak wyglądała jej walka o zdrowie mamy. Posłuchajcie rozmowy Katarzyny Ziółkowskiej-Dąbek.