Polacy a prywatna opieka medyczna – konieczność czy luksus?

Z raportu "Polacy a leczenie prywatne: dlaczego pacjenci decydują się płacić za usługi medyczne" przygotowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że aż 65% respondentów w ciągu ostatniego roku korzystało z prywatnej opieki medycznej. Głównym powodem były długie terminy oczekiwania na wizyty i badania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Aż 74% badanych przyznało, że zdecydowało się na prywatne leczenie właśnie z powodu odległych terminów w publicznej służbie zdrowia.

Co więcej, raport pokazuje, że problem kolejek dotyka praktycznie wszystkich grup wiekowych. Młodsze osoby, często aktywne zawodowo, decydują się na prywatną opiekę, by uniknąć długiego oczekiwania i jak najszybciej wrócić do pełni sił. Z kolei seniorzy, dla których czas oczekiwania może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia, także coraz częściej wybierają prywatnych specjalistów, pomimo często ograniczonych środków finansowych.

Niepokojące są także dane dotyczące dostępu do specjalistów. W przypadku niektórych dziedzin medycyny czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ wynosi od kilku miesięcy do nawet kilku lat. To sprawia, że wielu pacjentów, zwłaszcza tych z poważniejszymi schorzeniami, nie może pozwolić sobie na tak długie oczekiwanie i decyduje się na prywatne konsultacje.

Koszty leczenia a domowe budżety Polaków

Choć prywatna służba zdrowia oferuje krótsze terminy i często lepszą jakość usług, jej koszty bywają zaporowe dla wielu Polaków. Z raportu ZPF wynika, że 58% ankietowanych uznaje wydatki na prywatne leczenie za duże obciążenie finansowe, a co czwarta osoba (26%) musiała zrezygnować z potrzebnej wizyty lekarskiej ze względu na brak środków.

Ciekawym aspektem jest fakt, że w 2023 roku średni roczny wydatek na prywatną opiekę zdrowotną wyniósł 2700 zł na osobę. Dla wielu rodzin to poważne obciążenie budżetu, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi leczenie przewlekłe lub kosztowne procedury, jak operacje czy rehabilitacja.

Co więcej, raport pokazuje, że Polacy często finansują prywatne leczenie z bieżących środków, rzadko korzystając z oszczędności. W sytuacjach nagłych 14% badanych pożycza pieniądze na leczenie od rodziny i znajomych, a 6% korzysta z kredytów lub pożyczek konsumenckich. To pokazuje, jak dużym wyzwaniem są koszty leczenia dla przeciętnego Polaka.

Finansowanie prywatnego leczenia – nowe możliwości dla pacjentów

W obliczu wysokich kosztów prywatnego leczenia, wielu pacjentów poszukuje alternatywnych metod finansowania, które pozwolą im zadbać o zdrowie bez nadmiernego obciążenia domowego budżetu. Jednym z rozwiązań są platformy oferujące kredyty i pożyczki na zabiegi medyczne, takie jak Medikredyt.pl.

Medikredyt.pl umożliwia pacjentom szybkie znalezienie i porównanie ofert finansowania leczenia dostosowanych do ich potrzeb. Współpracując z renomowanymi instytucjami finansowymi, oferuje rozwiązania pozwalające na rozłożenie kosztów leczenia na raty. Dzięki temu pacjenci mogą podjąć leczenie natychmiast, bez konieczności odkładania go na później z powodów finansowych.

To szczególnie istotne w przypadku kosztownych procedur, takich jak operacje ortopedyczne, zabiegi stomatologiczne czy leczenie specjalistyczne, gdzie jednorazowy koszt może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Dzięki rozłożeniu płatności w czasie, pacjenci mogą leczyć się bez konieczności angażowania całych oszczędności lub zaciągania standardowych kredytów konsumenckich.

Prywatna opieka medyczna jako standard przyszłości?

Z roku na rok rośnie liczba Polaków, którzy decydują się na korzystanie z prywatnych usług medycznych, co wskazuje na to, że stają się one coraz bardziej powszechne. Wpływa na to nie tylko chęć uniknięcia kolejek, ale także rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa. Coraz więcej osób chce mieć wpływ na jakość swojego leczenia, wybierając sprawdzonych specjalistów i nowoczesne metody diagnostyczne.

Eksperci wskazują, że przyszłością opieki zdrowotnej w Polsce może być model mieszany – pacjenci będą nadal korzystać z usług NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ale specjalistyczne leczenie i diagnostyka coraz częściej będą realizowane w sektorze prywatnym. W takim scenariuszu kluczowe staje się zapewnienie pacjentom dostępu do różnych form finansowania leczenia, które pozwolą na łatwiejsze zarządzanie wydatkami zdrowotnymi.

Podsumowanie

Polski system ochrony zdrowia zmaga się z wieloma wyzwaniami, które sprawiają, że coraz więcej pacjentów decyduje się na leczenie prywatne. Główne powody to długie kolejki do specjalistów oraz chęć skorzystania z wyższej jakości usług. Jednak wysokie koszty prywatnego leczenia stanowią barierę dla wielu osób, co sprawia, że poszukiwane są rozwiązania ułatwiające finansowanie usług medycznych.

Dzięki nowoczesnym platformom finansowania, takim jak Medikredyt.pl, pacjenci zyskują większą elastyczność i możliwość skorzystania z potrzebnych zabiegów bez nadmiernego obciążania domowego budżetu. W obliczu dynamicznych zmian w sektorze zdrowotnym możemy spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania prywatną opieką medyczną oraz rozwoju rozwiązań ułatwiających dostęp do niej.