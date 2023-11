Bo chociaż postrzeganie przez pracodawcę pracujących mam się zmienia, to wciąż są tacy, którzy nie dostrzegają ich potrzeb. 2 na 3 pracujące matki twierdzą, że nie mogą wziąć wolnego, bo nie ma kto ich zastąpić, co trzecia obawia się, że wzięcie wolnego będzie miało negatywny wpływ na rozwój jej kariery zawodowej. – Pomimo tego, że Kodeks Pracy daje możliwość wzięcia zwolnienia lekarskiego podczas choroby, obawa ze skorzystania z tego prawa jest realna wśród znacznej części pracowników – mówi Karolina Adrian, prezeska i współzałożycielka Fundacji Share the Care, której celem jest doprowadzenie do równego podziały praw i obowiązków rodzicielskich. - A niesprawiedliwy podział obowiązków między matką a ojcem dziecka jest w naszym kraju dość powszechny. Stąd zrodził się pomysł stworzenia zbioru zaleceń, które mają pomóc kobietom zmienić swoje podejście i dać sobie czas na odpoczynek, kiedy wymaga tego sytuacja. Tak powstał Kodeks „MAMY czas na zdrowie”.

Znajdują się w nim m. in. wskazówki, jak nabrać pewności siebie, żeby bez żadnych zahamowani poinformować pracodawcę o konieczności wzięcia zwolnienia, jak nauczyć się odpuszczania i mówienia o swoich potrzebach, a przede wszystkim, jak uświadomić sobie, że praca podczas choroby, nawet, wydawałoby się, tak „błahej”, a w istocie niebłahej, bo mogącej grozić poważnymi konsekwencjami, jest obarczona wielkim ryzykiem. Organizatorzy kampanii MAMY czas na zdrowie, przygotowali ponadto zestaw narzędzi, zarówno dla pracujących matek, jak i ich bliskich, a są wśród nich m. in. : internetowa platforma edukacyjna z filmami oraz sersie warsztatów, i wyjątkowy przewodnik z praktycznymi wskazówkami i ćwiczeniami.

Organizatorzy liczą, że kampania doprowadzi do realnej zmiany sytuacji. I zachęcają do wejścia na stronę www.mamyczasnazdrowie.pl, zapoznania się z materiałami i udostepnienia Kodeksu „MAMY czas na zdrowie z hashtagiem #mamyczasnazdrowie w mediach społecznościowych.

- Pamiętajmy, że prawdziwa i trwała zmiana zaczyna się od małych kroków. Rozejrzyjmy się dokoła. Może akurat pracująca mama z naszego otoczenia właśnie zachorowała i potrzebuje pomocy? Właśnie budujemy świat przyjazny pracującym matkom, szczególnie kiedy chorują – mówi Karolina Adrian.