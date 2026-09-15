Najważniejszy zawsze pozostanie człowiek. Kongres Polonii Medycznej we Wrocławiu

Bożena Stasiak
2026-09-15 9:18

Jak będzie wyglądać medycyna za 25 lat? Czy sztuczna inteligencja stanie się podstawowym narzędziem pracy lekarza? Czy choroby, które dzisiaj uznawane są za nieuleczalne, będzie można skutecznie leczyć? To tylko niektóre z wielu zagadnień, jakie były poruszane podczas, już XIII Kongresu Polonii Medycznej, jaki z początkiem września odbywał się we Wrocławiu. Wzięło w nim udział ponad 1000 uczestników – lekarzy różnych specjalności, z 26 krajów, nie zabrakło też młodych osób, dopiero wstępujących na medyczną ścieżkę.

Paneliści Kongresu Polonii Medycznej siedzą na scenie na tle ekranu z napisem o przyszłości medycyny. O wydarzeniu w SE.
Autor: KAZMIERUK MARCIN/ Materiały prasowe Kongres Polonii Medycznej we Wrocławiu

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Robert Peter Gale z Imperial College London – „Mission to Mars: Inter-Planetary Travel, Space Radiations and the Role of Physicians”. Wystąpienie dotyczyło wyzwań medycznych związanych z podróżami międzyplanetarnymi, zagrożeń wynikających z promieniowania kosmicznego oraz roli lekarzy w ochronie zdrowia uczestników takich misji. Tym zagadnieniom poświęcony był również jeden z pierwszych paneli, moderowany przez dr Karolinę Twardowską z King’s College London – „Medycyna przyszłości: czy jesteśmy gotowi? Zdrowie człowieka w podróży na Marsa”.

Terapie komórkowe, medycyna regeneracyjna, anti-aging to tematy sesji, moderowanej przez prof. Marię Siemionow z University of Illinois Chicago, jednej z najwybitniejszych wśród specjalistów od transplantologii i mikrochirurgii. To ona w 2008 r. wykonała czwartą na świecie i pierwszą w USA udaną operację przeszczepu twarzy. Podczas tej sesji, jak i kilku kolejnych wiele mówiono o długowieczności i kondycji komórek macierzystych, terapiach regeneracyjnych w medycynie estetycznej, wspieraniu funkcji tkanek i narządów w procesie starzenia. Np. prof. Mariusz Ratajczak podkreślał rolę mechanizmów metabolicznych, jakie coraz częściej są analizowane w kontekście procesów starzenia i zdrowego wydłużania życia.  

Wszyscy uczestnicy Kongresu zwracali uwagę na to, że choć współczesna medycyna rozwija się niezwykle szybko, wciąż dowiadujemy się o nowych technologiach, to jednak technologia nie może być celem samym w sobie. Najważniejszym punktem odniesienia pozostawać ma zawsze dobro pacjenta. I właśnie pod takim hasłem „Innowacje medyczne a dobro Pacjenta” odbywał się tegoroczny Kongres.

- To właśnie ten element, dobro Pacjenta, łączył wystąpienia specjalistów, reprezentantów często bardzo odległych krajów – powiedziała w podsumowaniu dr Kornelia Król, ginekolog-położnik z Chicago, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. – Rozwój technologii medycznych jest bardzo szybki i nadal będzie przyspieszać, ale najważniejszy zawsze powinien pozostawać człowiek. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden, niezwykle ważny aspekt naszych Kongresów. Bo to nie tylko międzynarodowa wymiana doświadczeń lekarzy, naukowców z całego świata, ale integracja tych środowisk. To przecież jedno z najważniejszych spotkań polskich lekarzy, naukowców, pracujących zarówno w kraju, jak i w najważniejszych ośrodkach medycznych w świecie. Od pierwszych godzin trwania Kongresu pokazywaliśmy, że współczesna medycyna coraz śmielej przekracza granice, które jeszcze nie tak dawno wydawały się nieosiągalne.

Podczas Kongresu została zamknięta „Kapsuła czasu”, w której znajdują się m. in. listy przygotowane przez panelistów, ekspertów i przedstawicieli środowiska medycznego, a w nich opisane przewidywania dotyczące rozwoju medycyny w perspektywie kolejnych 25 lat.

- Chcemy zachować obraz współczesnej medycyny i jednocześnie zadać pytania, dokąd, jako środowisko medyczne, zmierzamy. „Kapsuła czasu” będzie świadectwem naszych obecnych nadziei, obaw i oczekiwań – wyjaśni dr Kornelia Król. – Została zamknięta z myślą o jej otwarciu za 25 lat. Wówczas kolejne pokolenie lekarzy i naukowców będzie mogło sprawdzić , które przewidywania uczestników Kongresu się spełniły, jakie technologie weszły do codziennej praktyki medycznej, a które wyzwania nad pozostają aktualne. Ten projekt ma być także początkiem międzypokoleniowej dyskusji o odpowiedzialnym rozwoju medycyny. Innowacja nie może być celem samym w sobie, ale prowadzić do naprawy jakości leczenia, zwiększenia bezpieczeństwa oraz budowania systemu ochrony zdrowia odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby pacjentów.

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