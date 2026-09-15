Najważniejszy zawsze pozostanie człowiek. Kongres Polonii Medycznej we Wrocławiu

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Robert Peter Gale z Imperial College London – „Mission to Mars: Inter-Planetary Travel, Space Radiations and the Role of Physicians”. Wystąpienie dotyczyło wyzwań medycznych związanych z podróżami międzyplanetarnymi, zagrożeń wynikających z promieniowania kosmicznego oraz roli lekarzy w ochronie zdrowia uczestników takich misji. Tym zagadnieniom poświęcony był również jeden z pierwszych paneli, moderowany przez dr Karolinę Twardowską z King’s College London – „Medycyna przyszłości: czy jesteśmy gotowi? Zdrowie człowieka w podróży na Marsa”.

Terapie komórkowe, medycyna regeneracyjna, anti-aging to tematy sesji, moderowanej przez prof. Marię Siemionow z University of Illinois Chicago, jednej z najwybitniejszych wśród specjalistów od transplantologii i mikrochirurgii. To ona w 2008 r. wykonała czwartą na świecie i pierwszą w USA udaną operację przeszczepu twarzy. Podczas tej sesji, jak i kilku kolejnych wiele mówiono o długowieczności i kondycji komórek macierzystych, terapiach regeneracyjnych w medycynie estetycznej, wspieraniu funkcji tkanek i narządów w procesie starzenia. Np. prof. Mariusz Ratajczak podkreślał rolę mechanizmów metabolicznych, jakie coraz częściej są analizowane w kontekście procesów starzenia i zdrowego wydłużania życia.

Wszyscy uczestnicy Kongresu zwracali uwagę na to, że choć współczesna medycyna rozwija się niezwykle szybko, wciąż dowiadujemy się o nowych technologiach, to jednak technologia nie może być celem samym w sobie. Najważniejszym punktem odniesienia pozostawać ma zawsze dobro pacjenta. I właśnie pod takim hasłem „Innowacje medyczne a dobro Pacjenta” odbywał się tegoroczny Kongres.

- To właśnie ten element, dobro Pacjenta, łączył wystąpienia specjalistów, reprezentantów często bardzo odległych krajów – powiedziała w podsumowaniu dr Kornelia Król, ginekolog-położnik z Chicago, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. – Rozwój technologii medycznych jest bardzo szybki i nadal będzie przyspieszać, ale najważniejszy zawsze powinien pozostawać człowiek. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden, niezwykle ważny aspekt naszych Kongresów. Bo to nie tylko międzynarodowa wymiana doświadczeń lekarzy, naukowców z całego świata, ale integracja tych środowisk. To przecież jedno z najważniejszych spotkań polskich lekarzy, naukowców, pracujących zarówno w kraju, jak i w najważniejszych ośrodkach medycznych w świecie. Od pierwszych godzin trwania Kongresu pokazywaliśmy, że współczesna medycyna coraz śmielej przekracza granice, które jeszcze nie tak dawno wydawały się nieosiągalne.

Podczas Kongresu została zamknięta „Kapsuła czasu”, w której znajdują się m. in. listy przygotowane przez panelistów, ekspertów i przedstawicieli środowiska medycznego, a w nich opisane przewidywania dotyczące rozwoju medycyny w perspektywie kolejnych 25 lat.

- Chcemy zachować obraz współczesnej medycyny i jednocześnie zadać pytania, dokąd, jako środowisko medyczne, zmierzamy. „Kapsuła czasu” będzie świadectwem naszych obecnych nadziei, obaw i oczekiwań – wyjaśni dr Kornelia Król. – Została zamknięta z myślą o jej otwarciu za 25 lat. Wówczas kolejne pokolenie lekarzy i naukowców będzie mogło sprawdzić , które przewidywania uczestników Kongresu się spełniły, jakie technologie weszły do codziennej praktyki medycznej, a które wyzwania nad pozostają aktualne. Ten projekt ma być także początkiem międzypokoleniowej dyskusji o odpowiedzialnym rozwoju medycyny. Innowacja nie może być celem samym w sobie, ale prowadzić do naprawy jakości leczenia, zwiększenia bezpieczeństwa oraz budowania systemu ochrony zdrowia odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby pacjentów.