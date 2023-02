Strach miał wielkie oczy. Krwiodawcy nie będą musieli testować się na obecność koronawirusa

Teraz oddający krew poddawani są standardowym badaniom, obowiązującym jeszcze przed ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, co nastąpiło 20 marca 2020 r. Przypomnijmy, że 16 maja 2022 r. został on obniżony do statusu zagrożenia epidemią i taki nadal obowiązuje. Jak już wejdzie w życie stosowna nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia znoszące obowiązek poddawania się testowi genetycznemu PCR, u krwiodawców będą wykonywane następujące badania: • poziomu hemoglobiny, • test kiłowy, • badania w kierunku antygenuHBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV, • grupę krwi układu ABO, grupę krwi układu Rh, a przy kolejnych donacjach również inne układy grupowe, przeciwciała.

Minister zdrowia postanowił zlikwidować badania PCR u krwiodawców, a także dawców komórek i tkanek, bo przez 3 lata pandemii SARS-CoV-2/COVID-19 nie udokumentowano, czyli nie stwierdzono w sposób naukowy, ani jednego przypadku transmisji koronawirusa przez krew, komórki lub tkanki. Obowiązek wykonywania przez banki tkanek i komórek badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 przy kwalifikacji dawców komórek i tkanek został wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia z 16 grudnia 2020 r.

Z rygorów sanitarnych stanu zagrożenia epidemią obowiązuje nadal ten, który nakazuje pacjentom oraz personelowi placówek oferujących świadczenia zdrowotne (szpitale i przychodnie, ale nie stacje pogotowia ratunkowego, ale już karetki – jak najbardziej) używanie osłon nosa i ust, czyli maseczek. Przepis nadal obowiązuje i część jego adresatów go przestrzega.

Wymóg testowanie się PCR-em wpłynął, w pierwszym roku pandemii, na ograniczenie donacji krwi, komórek i tkanek, przy czym zapotrzebowanie na nie wcale nie spadło. W 2021 r. dawstwo krwi wróciło do wielkości notowanych przed 2020 r. Obecnie krew w Polsce systematycznie, w 23 centrach krwiodawstwa, oddaje ok. 600 tys. osób. To przekłada się rocznie na 1,2 mln donacji (jednorazowo można oddać 450 ml) i 1,5 mln przetoczeń (transfuzji). Charakterystycznym dla okresu wczesnej pandemii był wzrost donacji osocza; w 2020 r. Było ich 26 tys., tj. o 30 proc. więcej niż w 2019. Badania wykazały, stwierdza to (w pozytywnej ocenie projektu rozporządzenia znoszącego obowiązek testów PCR) Krajowa Rada Transplantacyjna, że pobieranie narządów od dawców (w tym martwych), u których wynik testu był pozytywny, jest bezpieczne i nie skutkuje zarażeniem biorców wirusem SARS-CoV-2.