49-letni policjant pobił partnerkę i jej groził? Kobieta trafiła do szpitala

49-letni policjant ze Świebodzina pobił partnerkę i jej groził? Kobieta trafiła do szpitala

Policjant z komendy w Świebodzinie jest podejrzany o pobicie swojej partnerki i grożenie kobiecie. 49-latek został objęty dozorem policyjnym, otrzymując również zakaz kontaktowania się z poszkodowaną. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 21 maja. - Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pod adresem kobiety gróźb karalnych i spowodowania u niej obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni - mówi Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Jak dodaje aspirant Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, podejrzany funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Pobicie w czasie grilla?

Jak informuje serwis Lubuskie24.pl, do pobicia kobiety miało dojść w czasie organizowanego w domu policjanta grilla pod Świebodzinem. Poszkodowana trafiła po zdarzeniu do szpitala, ale opuściła już placówkę. Zdaniem portalu podejrzany funkcjonariusz to były komendant Komisariatu Policji w Sulechowie, który pracował ostatnio w wydziale dochodzeniowym komendy w Świebodzinie.

