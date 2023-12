i Autor: shutterstock Ciało 44-letniego mężczyzny znaleziono w samochodzie nad zalewem w Czerwieńsku pod Zieloną Górą, zdj. ilustracyjne

Makabryczne odkrycie

Ciało 44-latka znalezione w aucie pod Zieloną Górą! Było we krwi?!

Ciało 44-letniego mężczyzny znaleziono w samochodzie nad zalewem w Czerwieńsku pod Zieloną Górą. Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 12 grudnia, ok. godz. 18, gdy na trafił na nie przypadkowy świadek. Wezwał on na miejsce służby ratownicze, ale na uratowanie życia 44-latka było już za późno. Policja poinformowała już o wstępnych przyczynach zgonu.