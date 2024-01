Przyjechał do marketu po alkohol i od razu go wypił. Po chwili zawiesił auto na skarpie

Nowe kąpielisko powstaje w Ochli, dzielnicy Zielonej Góry.

- Trwa budowa pięknego i wielkiego kąpieliska. Wierzę w to, że przypadnie on do gustu wszystkim mieszkańcom – poinformował prezydent Zielnej Góry Janusz Kubicki.

Kąpielisko z okolicznymi atrakcjami zmieści jednocześnie aż półtora tysiąca osób.

– Inwestycja musi mieć rozmach. Mimo że jesteśmy otoczeni akwenami, w Zielonej Górze brakowało takiego kąpieliska – mówi Andrzej Bocheński, radny klubu Zielona Razem, jeden z inicjatorów pomysłu powstania kąpieliska.

Inwestycja jest warta 90 mln zł. Zostanie sfinansowana z unijnej oraz miejskiej kasy.

Co znajdzie się na kąpielisku w Ochli?

Kąpielisko w Ochli ma swoją wieloletnią tradycję. Pierwszy raz jednak zostanie zbudowane z tak wielkim rozmachem. Wśród atrakcji będą zjeżdżalni oraz nowy basen o powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych. Na budowanym kąpielisku powstaną piaszczyste i trawiaste plaże. Będzie boiska m.in. do siatkówki, strefa chilloutu z miejscem na grilla i gastronomią oraz wodny zakątek dla małych dzieci. Wśród zaplanowanych atrakcji będzie miejsce do paddle, czyli sporty z elementami tenisa i squasha.

