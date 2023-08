Sypnął 4 zł więcej za zakupy, wyszedł z milionami. Szok w sklepie

i Autor: Andrea Piacquadio / CC0 / pexels.com, gk Wyniki Lotto: Sypnął 4 zł więcej za zakupy, wyszedł z milionami. Ten szczęściarz rozbił bank pieniędzy

Wyniki Lotto: Sypnął 4 zł więcej za zakupy, wyszedł z milionami. Ten szczęściarz rozbił bank pieniędzy

Wyniki Lotto potrafią przyprawić o zawrót głowy! Wtorek, 8 sierpnia to data, którą jeden z mieszkańców Zielonej Góry zapamięta na bardzo długo. To właśnie w tym dniu jego życie dosłownie wywróciło się do góry nogami. Wyjście do niewielkiego osiedlowego sklepu sprawiło, że w jednej chwili stał się multimilionerem! Jak to się stało? Powód jest prosty - trafił szóstkę w Lotto!