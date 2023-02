Miał we krwi prawie 2 promile i wymusił pierwszeństwo na radiowozie. Sprawa byłego wiceburmistrza Żar umorzona

Co mówi sąd?

Wynajęła mieszkanie młodej kobiecie, teraz musi wydać kilkadziesiąt tys. złotych! "Poryczałam się, jak zobaczyłam, co zrobiła"

Nagłe zatrzymanie krążenia u kierowcy autobusu szkolnego. Dramatyczne sceny w Świebodzinie

59-letni kierowca autobusu szkolnego jadący przez Świebodzin najpierw zasłabł, a później doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 lutego, w godz. 7-8, na skrzyżowaniu ulicy Młyńskiej i drogi krajowej numer 92. Mężczyzna zdołał, jeszcze zanim jego serce stanęło, bezpiecznie zatrzymać pojazd, którym oprócz niego podróżowała tylko opiekunka uczniów, bo obydwoje właśnie jechali po dzieci. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratownicze, spośród których jako pierwsi dotarli na miejsce dwa funkcjonariusze policji: młodszy aspirant Aleksander Gajdka i sierżant sztabowy Łukasz Sobański, do których dołączył akurat wracający z dyżuru ratownik medyczny.

- Po chwili na miejsce dotarli również ratownicy z państwowej straży pożarnej i zespół ratownictwa medycznego. Czynności służb okazały się skuteczne, mężczyźnie przywrócono krążenie oraz oddech, jednakże w ciężkim stanie został on zabrany do szpitala - informuje aspirant Marcin Ruciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Jak dodaje, biorący udział w akcji ratowniczej kierowcy autobusu szkolnego młodszy aspirant Aleksander Gajdka jest nie tylko policjantem, ale również ratownikiem, który prowadzi szkolenia z ratownictwa dla innych funkcjonariuszy.

Sonda Czy kiedykolwiek chciałeś pracować w policji? Tak Nie

Pijany kierowca na zielonogórskim skrzyżowaniu doprowadził do zderzenia pojazdów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Twoje dziąsła TAK wyglądają?

Posłuchaj, o jakich chorobach może to świadczyć!