i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Samochody

pieniądze

Będzie dopłata do zakupu samochodu. Nowy program ma ruszyć jeszcze w tym roku

Kuba Oworuszko 20:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jeszcze w tym roku ma ruszyć rządowy program dopłat do zakupu używanych i nowych samochodów zasilanych prądem. Kwota dofinansowania w przypadku nowego auta ma wynieść ok. 30 tys. zł. Do podziału będzie ponad 1,5 mld zł, co pozwoli na zakup nawet 50 tys. pojazdów. Wszystkie szczegóły nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że do programu mają kwalifikować się samochody ze średniej, a nie najwyższej półki. Na wyższe dopłaty będą mogli liczyć mniej zamożni, a także ci, którzy zezłomują swój spalinowy samochód.