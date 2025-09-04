Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości powstają na niebezpiecznych trasach, gdzie kierowcy nie przestrzegali limitu prędkości i gdzie dochodziło do wypadków. Jak działa OPP? System wylicza średnią prędkość pojazdu, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy. O odcinkowym pomiarze informują znaki drogowe, a cechą charakterystyczną tego systemu są dwie bramki, pod którymi przejeżdżają pojazdy i zamontowane na nich kamery, które robią zdjęcia, podobnie jak fotoradary. Jeśli kierowca przekroczył prędkość, musi liczyć się z tym, że otrzyma mandat. Wezwanie do jego zapłaty może przyjść w ciągu pół roku od ujawnienia wykroczenia przez pracownika CANARD-u.

"Kluczową zaletą OPP jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu" - czytamy na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD, jednostka GITD), które odpowiada za fotoradary oraz OPP.

Odcinkowy pomiar prędkości sprawdził się np. we Włoszech, gdzie liczba wypadków spadła o 19 proc., liczba rannych o 27 proc., a liczba zgonów zmniejszyła się aż o połowę.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości za 85 mln zł

Projekt rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym aktualnie wchodzi w kolejny etap. CANARD podpisał umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Systemy UnicamVELOCITY 4 zostaną zamontowane na drogach ekspresowych i autostradach. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Lokalizacje, w których staną nowe odcinkowe pomiary prędkości, wytypowano przy współpracy z GDDKiA, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją. To miejsca, w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa, spowodowane nadmierną prędkością niezbędne było zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli.

Każda lokalizacja systemu poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym.

Firma Sprint S.A. będzie miała maksymalnie 76 tygodni na dostawę i montaż urządzeń. Najpierw przeprowadzi oględziny lokalizacji pod kątem możliwości technicznych zainstalowania urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Jeśli montaż urządzeń w którejś lokalizacji z listy podstawowej nie będzie możliwy, wykorzystana zostanie lokalizacja z listy rezerwowej. Wykonawca po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i ustaleniach z zarządcami dróg, będzie mógł rozpocząć prace. Będzie musiał doprowadzić przyłącza energetyczne, posadowić nowe bramownice gdy nie będzie możliwe wykorzystanie istniejącej już infrastruktury i zamontować kamery. Odcinki przejdą następnie wzorcowanie i legalizację.

Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln zł.

Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 114 takimi urządzeniami, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

Lista planowanych lokalizacji opp 2025:

mazowieckie - węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów - A2

mazowieckie - węzeł Konotopa - węzeł Opacz - S2

małopolskie - węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka - A4

śląskie - węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska - A4

śląskie - węzeł Częstochowa Południe - węzeł Woźniki - A1

łódzkie - węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk - A1

śląskie - wysokość m. Brodowe - węzeł Mykanów - A1

mazowieckie - węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska - S7

mazowieckie - Garwolin Zachód - Garwolin Południe - S17

pomorskie - węzeł Gdynia Chwarzno - w. Gdynia Wielki Kack - S7

pomorskie - węzeł Gdańsk Owczarnia - węzeł Gdańsk Lotnisko - S6

zachodniopomorskie - węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica - A6

warmińsko-mazurskie - Rychnowo - Olsztynek - S7

opolskie - węzeł Opole Zachód - MOP Prószków - A4

wielkopolskie - węzeł Koło - węzeł Dąbie - A2

świętokrzyskie - Kajetanów - węzeł Kielce Północ - S7

mazowieckie - węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów - S7

mazowieckie - węzeł Zielonka - węzeł Wołomin (Nowy Janków) - S8

zachodniopomorskie - Goleniów Północ - Pucie - S3

zachodniopomorskie - Parłówko - Brzozowo - S3

zachodniopomorskie - Kołobrzeg Kołobrzeg 54.13036391417752 15.57816406112349 54.15603035041997 15.59831918408617 S6

pomorskie - w. Karczemki - Gdańsk ul. Jabłoniowa - S6

pomorskie - węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański - S7

warmińsko-mazurskie - węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo - S7

warmińsko-mazurskie - węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe - S7

warmińsko-mazurskie - węzeł Olsztyn Południe - Stawiguda - S51

podlaskie - Kołaki - węzeł Mężenin - S8

lubelskie - węzeł Kurów Zachód - węzeł Nałęczów - S17

lubelskie - Lublin Węglin - Lublin Sławinek - S19

podkarpackie - węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód - A4

mazowieckie - Nadarzyn - Nadarzyn - S8

mazowieckie - węzeł Opacz - węzeł Puchały - S8

łódzkie - węzeł Kutno - węzeł Piątek - A1

śląskie - węzeł Zabrze Północ - węzeł Zabrze Zachód - A1

kujawsko-pomorskie - węzeł Pruszcz - węzeł Trzeciewiec - S5

wielkopolskie - węzeł Poznań Zachód - węzeł Stęszew - S5

lubuskie - węzeł Zielona Góra Północ - węzeł Zielona Góra Południe - S3

lubuskie - Gorzów Zachód - Gorzów Południe - S3

dolnośląskie - węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe - A4

dolnośląskie - węzeł Wrocław Północ - węzeł Wrocław Stadion - A8e

dolnośląskie - węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa - A4

małopolskie - węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik - A4

małopolskie - węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce - A4

