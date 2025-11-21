Nowy elektryczny Maluch, czyli 126 Vision

W 2020 roku włoskie studio designerskie MA-DE zaprezentowało projekt 126 Vision, czyli wizję współczesnego, elektrycznego Malucha. "W tej nowej koncepcji 126 nie traci swojej tożsamości, ale raczej ją wzmacnia" - wyjaśniali projektanci. "Zdecydowaliśmy się zachować, przyjmując nową interpretację, kontur i kilka niepowtarzalnych elementów stylistycznych, takich jak zwężający się z tyłu dach i kwadratowe reflektory zdominowane przez charakterystyczną linię otaczającą pojazd" - podkreślono.

Polski Fiat 126p

W ciągu blisko 30 lat (1972-2000) w Polsce i we Włoszech wyprodukowano w sumie ponad 4,6 mln Fiatów 126p (dla porównania: w niewiele krótszym czasie wyprodukowano tylko milion Polonezów). Maluch (początkowo potoczna nazwa pod koniec produkcji stała się oficjalną) zmotoryzował polskie społeczeństwo, był tani i prosty w naprawie. Miał też oczywiście wiele wad - przede wszystkim bardzo mało miejsca w środku. Maluch był krytykowany również za osiągi - mały silnik umieszczony z tyłu generował zaledwie 25 KM. Ale bez wątpienia to symbol polskiej motoryzacji i PRL-u, który dziś wywołuje na ulicach zainteresowanie i uśmiech.

Kilka lat temu pojawiła się nadzieja na odrodzenie Malucha. Projekt nowego Fiata 126p wywołał falę pozytywnych komentarzy. Czy elektryczny Maluch trafi do produkcji? Nic na to nie wskazuje, szczególnie że Fiat już dziś ma w swojej ofercie małe elektryczne i hybrydowe modele - 500e czy Panda.

Tak mógłby wyglądać współczesny Maluch:

FSO Polonez

Jednym z symboli motoryzacji czasów PRL był także Polonez, produkowany przez ćwierć wieku - pierwszy samochód zjechał z taśmy w czasach PRL, ostatni już w wolnej Polsce, w XXI wieku. Kiedyś marzenie wielu rodzin, później obiekt kpin. Dziś niemal już niespotykany na ulicach, ale bijący rekordy na aukcjach. W 2023 roku na aukcję trafił fabrycznie nowy FSO Polonez 1.5 SLE z 1989 roku (silnik o poj. 1.5, 82 KM, napęd na tył). Samochód miał wówczas zaledwie 33 kilometry przebiegu i był niezarejestrowany. Ostatecznie nowego Poloneza sprzedano za 115 tys. złotych.