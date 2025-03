Startuje drugi etap kampanii LINK4 „Doceniamy Dobrych Kierowców”

Suzuki to nie tylko samochody. Ten silnik zaburtowy kosztuje tyle, co dwa Swifty

– Tragiczne informacje z polskich dróg, jakie napływają niemal codziennie, powinny nas wszystkich przekonać do tego, że potrzebne są wciąż nowe działania wspierające bezpieczeństwo. Na ubezpieczycielach ciąży szczególna odpowiedzialność w kwestii edukowania i wspierania odpowiedzialnych postaw kierowców i my traktujemy to zobowiązanie bardzo poważnie – podkreśla Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.

Sytuacja się poprawia, ale wciąż nie jest bezpiecznie

Z raportu[1] o bezpieczeństwie na drogach dowiadujemy się, że choć dla 95 proc. respondentów bezpieczeństwo jazdy to priorytet i jest ważniejsze niż szybkie dotarcie do celu, to 6 na 10 osób nie łączy dużych prędkości z niebezpieczeństwem w ruchu drogowym. Blisko 70 proc. kierowców przyznało, ze przekracza dopuszczalną prędkość. Według policyjnych statystyk sytuacja na polskich drogach poprawia się z roku na rok. Dane pokazują, że (w porównaniu do 2023 r.) w 2024 r.:

o 0,6 proc. zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych na drogach,

o 9,8 proc. spadła liczba zdarzeń powodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu (a o 28,8 proc. zmalała liczba ofiar takich wypadków),

o 4,7 proc. mniej było wypadków z udziałem pieszych, o 7,9 proc. spadła liczba ofiar.

Niestety w 2024 r. wzrosła o ponad 10 proc. liczba kierujących, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. W ub.r. odnotowano ponad 25 tys. przestępstw i wykroczeń, związanych m.in. z prowadzeniem pojazdu mimo zakazu sądowego, okresowego zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu dozwolonej prędkości czy decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.

– Nadmierna prędkość jest wciąż jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. To, że polscy kierowcy lubią jeździć szybciej niż zakładają przepisy, potwierdzają wyniki naszego ostatniego raportu (5 piratów drogowych na godzinę przejeżdża przez centrum Warszawy). W Warszawie są odcinki, na których co 2-3 minuty mija nas kierowca przekraczających dozwoloną prędkość o więcej niż 30 km/h. A nawet takie, gdzie co 12 minut można spotkać kierowcę jadącego na ograniczeniu do 50 km/h z prędkością ponad 100 km/h – mówi Paulina Molenda, Dyrektor zarządzająca i członek zarządu firmy Telematics Technologies, do której należy NaviEpxert.

Warto zachęcać kierowców do odpowiedzialnej jazdy

Możliwe, że surowe kary za łamanie przepisów, by zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nie wystarczy. Zdaniem ekspertów należy stale edukować społeczeństwo i wspierać kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie. Jak wskazuje Maria Dobrąwska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego, który jest patronem akcji LINK4 – kierowców należy edukować zakresie konsekwencji ryzykownych zachowań na drodze, a towarzystwa ubezpieczeniowe odgrywają tu kluczową rolę: „[…] Poprzez swoje działania mogą promować bezpieczną jazdę i nagradzać tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami”. Aż 90 proc. badanych zgadza się z tym stwierdzeniem, podobnie jak LINK4.

– Chcemy edukować kierowców w zakresie bezpieczeństwa i wzmacniać pozytywne postawy na drodze, ale robimy to w lekkiej i przystępnej formie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z pulą tysięcy nagród, w którym uczestnicy doskonalą swoje umiejętności jazdy i rywalizują, ale przede wszystkim z samymi sobą. Profesjonalna aplikacja drogowa NaviExpert, która jest pierwszą gwarantowaną nagrodą, pozwala kierowcy zwrócić uwagę na swój styl prowadzenia auta i na bieżąco go korygować. Jeśli dzięki naszej akcji uda się uniknąć choćby jednego tragicznego wypadku, to już uznamy do za sukces – mówi Rafał Jakubiak, Dyrektor Pionu Marketingiu w LINK4.

Czym jest NaviExpert?

NaviExpert to aplikacja drogowa, która nawiguje kierowców i jednocześnie analizuje płynność jazdy kierowcy oraz zgodność z przepisami ruchu. W przypadku zbyt dużej prędkości – NavExpert „powiadomi nas” o tym. Można ją bezpłatnie pobrać na systemy iOS i Android po wykupieniu i opłaceniu polisy komunikacyjnej w LINK4. Z aplikacji można swobodnie korzystać w czasie trwania polisy. Do jej uruchomienia potrzebny jest numer zakupionej polisy komunikacyjnej i akceptacja wymaganych zgód. Co więcej, kierowcy korzystający z aplikacji będą otrzymywać punkty za swój styl jazdy oraz wskazówki, co powinni poprawić w swojej jeździe, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

– Cieszymy się, że nasz nawigacja wspiera tak ważny projekt na rzecz bezpieczeństwa na drogach, pomagając kierowcom w świadomej jeździe i trwałej zmianie nawyków. – dodaje Paulina Molenda, Dyrektor zarządzająca i członek zarządu firmy Telematics Technologies, do której należy NaviEpxert.

Jeszcze więcej korzyści!

Od 1 kwietnia br. ruszają kwartalne konkursy – to szansa na wygranie tysiąca atrakcyjnych nagród. Uczestnicy mogą powalczyć m.in. o:

kamery samochodowe,

smartfony,

bony na paliwo.

Z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci LINK4, którzy mają aktywne ubezpieczenie komunikacyjne, a polisa została zakupiona po 3 marca. Warunkiem wzięcia udziału w takim konkursie jest przejechanie z włączoną aplikacją NaviExpert min. 500 km. Uczestnicy konkursu mogą na bieżąco sprawdzać, na którym miejscu plasują się w rankingu kierowców. Warto pamiętać, że aplikacja nie służy karaniu kierowców za wykroczenia, a udział w programie to korzyści dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Sprawdź szczegóły konkursu na stronie ubezpieczyciela Doceniamy Dobrych Kierowców | Link4 i przyłącz się do akcji!

[1] Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Pollster w listopadzie 2024 r. metodą CAWI na próbie N=1037.