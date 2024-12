Strefy czystego transportu w kolejnych miastach. Gdzie mogą się pojawić?

Krzysztof Rutkowski tłumaczy się z przejazdu autostradą A2. "To nie był korytarz życia"

Obowiązek zakupu zeroemisyjnych autobusów w dużych miastach

Jednym z głównych punktów nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którą w połowie grudnia podpisał prezydent, jest wprowadzenie obowiązku zakupu wyłącznie zeroemisyjnych autobusów dla miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Zmiana ta zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Przepisy dotyczą zarówno samorządów, jak i podmiotów realizujących transport publiczny na ich zlecenie.

Jednocześnie odciążone zostaną samorządy o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., które obecnie muszą realizować to zadanie publiczne z wykorzystaniem pojazdów zero i niskoemisyjnych. Ustawa znosi te wymagania.

Nowelą wyłączono też siły zbrojne z konieczności zapewnienia odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych w transporcie.

Strefy czystego transportu w kolejnych polskich miastach

Nowelizacja wprowadza obowiązek ustanawiania stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w których poziom dwutlenku azotu przekracza dopuszczalne normy.

Za ocenę jakości powietrza będzie odpowiadał Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jeśli w danym mieście przekroczone zostaną dopuszczalne normy zanieczyszczenia, rada gminy będzie zobowiązana do utworzenia strefy czystego transportu od stycznia nowego roku. W przypadku poprawy jakości powietrza, strefa może zostać zniesiona, jeśli w ciągu trzech kolejnych lat poziomy zanieczyszczeń będą utrzymywać się poniżej norm.

Gminy zyskają możliwość określania godzin, w których wjazd do stref czystego transportu będzie możliwy po uiszczeniu opłaty przez kierowców. Znosi to dotychczasowe ograniczenie czasowe od 9 do 17.

W których miastach będą obowiązywać strefy czystego transportu?W Polsce jest 37 miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. W ostatnich latach przekroczone normy jakości powietrza notowano w Warszawie, gdzie SCT obowiązuje od 1 lipca 2024 roku, w Krakowie, gdzie strefa ma obowiązywać od 1 lipca 2025 roku, a także np. w Katowicach czy Wrocławiu. Szczegóły dotyczące stref, w tym ich obszar, będą ustalały samorządy.

Miasta w Polsce powyżej 100 tys. mieszkańców

Warszawa

Kraków

Łódź

Wrocław

Poznań

Gdańsk

Szczecin

Bydgoszcz

Lublin

Katowice

Białystok

Gdynia

Częstochowa

Radom

Sosnowiec

Toruń

Kielce

Gliwice

Zabrze

Olsztyn

Rzeszów

Ruda Śląska

Rybnik

Tychy

Dąbrowa Górnicza

Opole

Elbląg

Płock

Wałbrzych

Włocławek

Zielona Góra

Tarnów

Chorzów

Koszalin

Kalisz

Legnica

Grudziądz

Strefa czystego transportu na przykładzie Warszawy, jakie są zasady?

Warszawska strefa czystego transportu (SCT), obejmująca Śródmieście i częściowo sąsiadujące dzielnice, obowiązuje od 1 lipca 2024 roku i jest wprowadzana etapowo.

Etap 1 (od 2024 roku):

Dopuszczone będą pojazdy benzynowe z normą Euro 2 lub młodsze niż z 1997 roku.Dla diesli wymagana jest norma Euro 4 lub młodszy rocznik niż 2005.

Kolejne etapy:

Zasady będą stopniowo zaostrzane co dwa lata. Na przykład w 2028 roku minimalne normy to Euro 4 dla pojazdów benzynowych (nie starsze niż z 2005 r.) oraz Euro 6 dla diesli (nie starsze niż z 2014 r.).

Docelowo, w 2032 roku dopuszczone będą pojazdy spełniające normy Euro 6 dla benzyny (nie starsze niż z 2014 r.) i Euro 6d dla diesli (nie starsze niż z 2020 r.).

Wyjątki:

Pojazdy mieszkańców Warszawy płacących podatki w mieście (czas na dostosowanie do 2028 roku).

Seniorzy powyżej 70 lat posiadający pojazd przed końcem 2023 roku.

Pojazdy zabytkowe, służb ratunkowych i osób z niepełnosprawnością.

W razie nieprzestrzegania zasad grozi mandat w wysokości 500 zł​.

Tesla Cybertruck Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.