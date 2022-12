Toyota Corolla Cross już w Polsce. Czy powtórzy sukces lidera polskiego rynku?

Corolla to najpopularniejszy samochód w Polsce. Kompaktowa Toyota zajęła pozycję lidera polskiego rynku, krótko po tym, gdy aktualny model wszedł do sprzedaży, czyli w połowie 2020 roku. Trzy rodzaje nadwozia, wybór dwóch napędów hybrydowych o różnej mocy, dobre właściwości jezdne dzięki platformie TNGA i rozbudowane systemy bezpieczeństwa czynnego w standardzie to główne zalety modelu. Teraz do Corolli hatchback, sedan i kombi dołącza wersja SUV, czyli Corolla Cross.

Sprzedaż Corolli Cross rozpoczęła się w listopadzie więc jeszcze niewielu jej nabywców zdążyło zarejestrować swoje nowe samochody. Mimo to już pierwsze dane z listopada pozycjonują Corollę Cross w pierwszej dziesiątce segmentu. 240 egzemplarzy zarejestrowanych w ciągu miesiąca to siódmy najlepszy wynik wśród kompaktowych SUV-ów. Jednak potencjał nowego modelu Toyoty jest znacznie większy – dla porównania w tym samym czasie salony Toyoty opuściło 2116 Corolli, 1105 Yarisów Cross i 620 egzemplarzy modelu RAV4, większego i droższego od Corolli Cross.

Napęd hybrydowy piątej generacji

Atutem nowego SUV-a Toyoty jest napęd hybrydowy piątej generacji. Jest to najnowsza odsłona technologii hybrydowej Toyoty, która zadebiutowała na rynku wraz z Corollą Cross. Nowy napęd oznacza większą moc, lepsze osiągi oraz przyjemniejsze wrażenia z jazdy przy zachowaniu tej samej pojemności silnika benzynowego. Jego wydajność wzrosła o ponad 10%, a nowa bateria litowo-jonowa, choć mniejsza, ma o 14% większą moc.

Praktyczny SUV z napędem na cztery koła AWD-i

Toyota ma już jeden model w segmencie C-SUV. Toyota C-HR, bo o niej mowa, jest jednak przede wszystkim crossoverem do miasta, a najważniejsze w tym aucie są design i przyjemność z prowadzenia. W gamie marki pozostała więc luka na kompaktowego SUV-a nastawionego na praktyczność, którą zagospodarowuje właśnie Corolla Cross. Auto jest większe od Toyoty C-HR (4460 mm długości, 1825 mm szerokości, 1620 mm wysokości), ma znacznie pojemniejsze wnętrze, a próg załadunku bagażnika jest wyjątkowo niski (72 cm). W bagażniku mieści się 433 litrów lub 1337 litrów po złożeniu kanapy. Dostęp do niego ułatwia wysoko podnoszona klapa, z opcjonalną, dostępną dla wersji FWD funkcją automatycznego otwierania ruchem stopy. Pokonywanie krawężników ułatwia 16-centymetrowy prześwit, który przydaje się też na polnych czy leśnych drogach. Corolla Cross jest zdecydowanie lepszym wyborem do jazdy w takich miejscach niż Toyota C-HR ze względu na dostępność napędu na cztery koła AWD-i.

System AWD-i to zasadniczo układ hybrydowy napędzający przód z dodatkowym 41-konnym silnikiem elektrycznym z tyłu, który jest automatycznie włączany przez komputer, by dołączyć napęd na tylne koła. AWD-i w każdym momencie automatycznie dostosowuje do warunków rozkład momentu napędowego między przednią i tylną osią, zwiększając bezpieczeństwo i stabilność. Ułatwia ruszanie na śliskich nawierzchniach, jazdę po nieutwardzonych drogach czy wertepach i zwiększa stabilność w zakrętach, podczas zmiany pasa ruchu czy ostrego przyspieszania.

Samochód ze stałym podłączeniem do internetu

Corolla Cross ma standardowo instalowane stałe połączenie z internetem. Moduł transmisji danych DCM z własną kartą SIM, którą Toyota opłaca z góry na cztery lata, daje zupełnie nowe możliwości, jeśli chodzi o działanie multimediów, nawigacji i systemów bezpieczeństwa. W systemie multimedialnym nowej generacji Toyota Smart Connect na połączeniu z internetem opierają się różne aplikacje i usługi cyfrowe, w tym nawigacja Connected z mapami online. System multimediów może też pobierać aktualizacje, na tej samej zasadzie jak telefony i tablety. Toyota Smart Connect ma szybszy procesor, 10,5-calowy ekran dotykowy HD, bezprzewodowy Apple CarPlay i przewodowy Android Auto, inteligentnego asystenta głosowego i 6 głośników. Drugi duży ekran w samochodzie to cyfrowe zegary Digital Cockpit na wyświetlaczu 12,3 cala. Internet na wyposażeniu samochodu ma znaczenie też dla działania nowej generacji systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota T-MATE, dzięki którym Corolla Cross dostała 5 gwiazdek Euro NCAP i tytuł Nagroda Top Safety Pick + amerykańskiego odpowiednika tej instytucji (IIHS). Głównym, choć nie jedynym elementem Toyota T-MATE jest system Toyota Safety Sense trzeciej generacji z kamerą Motion 3D i nowym radarem, dzięki którym w TSS pojawiły się nowe funkcje. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) obok zapobiegania kolizjom z samochodami z przodu, pieszymi, rowerzystami i motocyklistami, zyskał system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach, system ostrzegania o pojazdach włączających się do ruchu, poprawiony układ detekcji nadjeżdżających pojazdów oraz asystenta skrętu na skrzyżowaniach.

Inne systemy należące do standardu to układ awaryjnego zatrzymania pojazdu, inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy i asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA), automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych, system wykrywania zmęczenia kierowcy oraz system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall). W wyższych wersjach wyposażenia dochodzi układ detekcji przeszkód z funkcją wykrywania pieszych, asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania.

W standardzie wszystko co potrzebne

Corolla Cross wpisuje się w strategię Toyoty, by już podstawowe wersje zawierały wszystkie najważniejsze elementy wyposażenia, w tym komplet systemów bezpieczeństwa i system multimedialny. Corolla Cross w podstawowej wersji Comfort ma m.in. kilkanaście funkcji bezpieczeństwa Toyota T-MATE, o których pisaliśmy wyżej, Toyota Smart Connect, usługi łączności Toyota Connected Car i Digital Cockpit, a także 17-calowe felgi aluminiowe, pełne światła LED oraz elektrycznie składane i podgrzewane lusterka. We wnętrzu jest dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, podłokietniki w obu rzędach siedzeń oraz przednie fotele o sportowej stylistyce i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

W wyższych konfiguracjach dochodzi m.in. ładowarka indukcyjna do telefonu, skórzaną tapicerkę z perforacją, kamerę 360 stopni, otwierane bezdotykowo elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi, asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie, oraz opcjonalny panoramiczny, szklany dach.