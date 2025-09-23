Nowe opłaty za badanie techniczne

- Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego przeprowadzona została analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Przez ponad 20 lat stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiła 98 zł.

Nowe stawki za badanie techniczne (od 19 września 2025)

Samochody osobowe – 149 zł

Motocykle i ciągniki rolnicze – 94 zł

Motorowery – 76 zł

Samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe:

o DMC 3,5–16 t – 234 zł

powyżej 16 t – 269 zł

Przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t – 119 zł

Pojazdy przystosowane do zasilania gazem – dodatkowe badanie 96 zł (dla samochodu osobowego łącznie 245 zł).

Diagności apelowali od lat o podniesienie stawek za badanie techniczne

Diagności i przedstawiciele branży apelowali od lat o podniesienie stawek za badanie techniczne. Jedna z propozycji zakładała, że stawka za badanie techniczne powinna być powiązana z pensją minimalną, która, przypomnijmy, co roku wzrasta. Artur Sałata, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), przekonywał, że stawka za badanie techniczne powinna wynosić 10 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z tą propozycją, np. od 1 lipca 2024 kierowcy płaciliby 430 zł. To wzrost o ponad 400 proc. od aktualnego poziomu. Gdy obecna stawka była ustalana w 2004 roku, to stanowiła 11,9 proc. wynagrodzenia minimalnego i dziś byłoby to odpowiednio aż 505 zł. Sami diagności chcieli jednak mniejszych podwyżek, w czasie strajków było mowa o ok. 200-250 zł za przegląd.

Podwyżki to niejedyne zmiany w badaniach technicznych

Ministerstwo Infrastruktury ma plany na poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co zostanie odzwierciedlone w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

- Projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania - wskazywał Bukowiec. Wprowadzony zostanie między innymi nowy system szkolenia diagnostów, dzięki któremu będą oni mogli cyklicznie podnosić kompetencje i kwalifikacje tak, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z nieustannego postępu technologicznego - dodał.

W projekcie zostanie zaproponowana również możliwość badania technicznego 30 dni przed wyznaczonym terminem bez skracania okresu ważności kolejnego badania - np. dla osób, które planują wyjazd w okresie, w którym wypada badanie - przekazał.

Bukowiec powiedział, że jednym z założeń nowelizacji ustawy będzie wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej przy przeprowadzeniu badania technicznego. W ustawie zostanie zapisana też cykliczna waloryzacja opłat za badania techniczne.

