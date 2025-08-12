Tyle będzie kosztować badanie techniczne samochodu. Podwyżki już od września 2025

Nowe opłaty za badanie techniczne

- Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie - powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, cytowany przez PAP. Dodał, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.

Bukowiec wyjaśnił, że przy urealnieniu opłat za badania techniczne resort przyjął rok 2020 jako bazowy, a wyliczenia zostały oparte na wskaźnikach inflacji.

Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł i nie była zmieniana od 2004 roku.

Wiceminister poinformował też, że Ministerstwo Infrastruktury ma plany na poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co zostanie odzwierciedlone w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podwyżki to niejedyne zmiany w badaniach technicznych

- Projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania - wskazał Bukowiec. Wprowadzony zostanie między innymi nowy system szkolenia diagnostów, dzięki któremu będą oni mogli cyklicznie podnosić kompetencje i kwalifikacje tak, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z nieustannego postępu technologicznego - dodał.

W projekcie zostanie zaproponowana również możliwość badania technicznego 30 dni przed wyznaczonym terminem bez skracania okresu ważności kolejnego badania - np. dla osób, które planują wyjazd w okresie, w którym wypada badanie - przekazał.

Bukowiec powiedział, że jednym z założeń nowelizacji ustawy będzie wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej przy przeprowadzeniu badania technicznego. W ustawie zostanie zapisana też cykliczna waloryzacja opłat za badania techniczne.

Aktualna opłata za badanie techniczne

Diagności i przedstawiciele branży apelowali od dłuższego czasu o podniesienie stawek za badanie techniczne. Jedna z propozycji zakładała, że stawka za badanie techniczne powinna być powiązana z pensją minimalną, która, przypomnijmy, co roku wzrasta. Artur Sałata, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), przekonywał, że stawka za badanie techniczne powinna wynosić 10 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z tą propozycją, np. od 1 lipca 2024 kierowcy płaciliby 430 zł. To wzrost o ponad 400 proc. od aktualnego poziomu. Gdy obecna stawka była ustalana w 2004 roku, to stanowiła 11,9 proc. wynagrodzenia minimalnego i dziś byłoby to odpowiednio aż 505 zł. Sami diagności chcą jednak mniejszych podwyżek, w czasie strajków było mowa o ok. 200-250 zł za przegląd.

Ile kosztuje przegląd samochodu w 2025 roku?

auto osobowe – 98 zł

auto z instalacją gazową – 162 zł

motocykl – 62 zł

ciężarówka – 153 zł

Quiz motoryzacyjny. Rozpoznaj markę samochodu po krótkim opisie Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego: 4 koła w logo to: BMW Opel Audi Następne pytanie