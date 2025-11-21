Zwolnienia w Volkswagenie

Około 20 tys. pracowników Volkswagena podpisało porozumienia dotyczące zakończenia zatrudnienia w ramach programu oszczędnościowego. Program ten, uzgodniony pod koniec 2024 roku przez zarząd i związki zawodowe, zakłada redukcję 35 tys. miejsc pracy w niemieckich zakładach Volkswagena do 2030 roku. Proces ten ma być przeprowadzony w sposób społecznie akceptowalny, co oznacza, że wymaga zgody pracowników.

Dodatkowo, Volkswagen planuje zakończyć obowiązującą od 1994 roku gwarancję zatrudnienia, co umożliwi wprowadzenie zwolnień z przyczyn ekonomicznych po 1 lipca 2025 roku. Zarząd argumentuje, że te działania są niezbędne, aby firma pozostała konkurencyjna i mogła inwestować w nowe technologie. Decyzje te spotkały się z ostrą krytyką ze strony związków zawodowych i przedstawicieli pracowników, którzy obawiają się o przyszłość zatrudnionych i zapowiadają protesty.

Dwie trzecie pracowników, którzy zgodzili się dobrowolnie odejść z pracy przed terminem wynikającym z umów o pracę, skorzysta z opcji przejścia na niepełny etat przed emeryturą.

Nawet 400 tys. euro odprawy

Za odejście z firmy przewidziano odprawy, których wysokość zależy od stażu pracy – maksymalnie może wynieść nawet 400 tys. euro, czyli ok. 1,7 mln zł. Przedstawiciel Volkswagena nie ujawnił jednak łącznej kwoty przeznaczonej na ten cel.

Jak donosił "Bild", odejście 20 tys. osób to etap przejściowy. Od 2026 roku koncern ograniczy liczbę oferowanych praktyk zawodowych z 1400 do 600 rocznie. Dzięki temu oraz innym działaniom firma planuje zaoszczędzić 1,5 mld euro rocznie.

Dodatkowo około 130 tys. pracowników zgodziło się na zamrożenie płac na obecnym poziomie. Zrezygnowano również z wcześniej wypłacanego świadczenia urlopowego w wysokości 1290 euro.

Według związku zawodowego IG Metall, wprowadzone rozwiązania mają zapobiec zamykaniu zakładów Volkswagena.

Volkswagen stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z transformacją przemysłu motoryzacyjnego, w tym przejściem na elektromobilność i digitalizację, co wymaga znacznych inwestycji i restrukturyzacji.

Prognoza Volkswagena na 2025 rok

Grupa Volkswagen zakłada wzrost przychodów o maksymalnie 5 proc. i rentowność operacyjną na poziomie 5,5–6,5 proc. (bez uwzględnienia nowych taryf).

inwestycje mają wynieść 12–13%,

przepływy pieniężne netto: 2–5 mld euro,

płynność netto: 34–37 mld euro.

Ze względu na niepewność geopolityczną i rynkową, wyniki mogą oscylować przy dolnych granicach prognoz. Celem pozostaje utrzymanie stabilnej polityki finansowej, czytamy w kwartalnym raporcie.

