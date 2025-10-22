Wyrwał kierownicę z Omody. Chiński producent: zadziała prawidłowo

OMODA & JAECOO podkreśla w komunikacie, że z szacunkiem odnosi się do roli niezależnych mediów oraz znaczenia testów motoryzacyjnych, które służą ocenie pojazdów w różnych warunkach. Jednocześnie firma zaznacza, że test pokazany w materiale TVN Turbo odbywał się w ekstremalnych warunkach i nie odzwierciedla normalnego użytkowania samochodu.

Jak poinformowano, producent nie otrzymał od redakcji żadnych danych technicznych ani dokumentacji z testu, co uniemożliwia szczegółową analizę okoliczności zdarzenia.

W oświadczeniu podkreślono, że konstrukcja kolumny kierowniczej OMODA 5 została opracowana zgodnie z regulaminem ECE R12, dotyczącym ochrony kierowcy w przypadku zderzenia. System regulacji kierownicy umożliwia jej ustawienie w pionie i wzdłuż osi kolumny, bez użycia nadmiernej siły – zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.

"Zabezpieczenie zadziałało dokładnie tak, jak zostało zaprojektowane"

Według producenta, w sytuacji pokazanej w materiale, testujący użył znacznej siły fizycznej, powodując przekroczenie wytrzymałości górnego mocowania kolumny kierowniczej. Zabezpieczenie to – jak zaznacza OMODA & JAECOO – zostało celowo zaprojektowane tak, by ustąpić w przypadku działania nadmiernej siły, co stanowi element systemu bezpieczeństwa.

"Możemy przyjąć, że kiedy rosły mężczyzna używa całej siły swych rąk, połączonej z energią kinetyczną 5,5 kg masy (które możemy oszacować na 1/3 wagi kolumny kierownicy (3 kg) wraz z kierownicą (1 kg) i poduszką (1,3 kg), uzyskując masę ok. 5,5 kg), by przełamać intencjonalnie stworzone ku temu zabezpieczenie, to zadziała ono prawidłowo i ustąpi takiej sile" - podkreślono.

"Wbrew kontrowersyjnym interpretacjom, zabezpieczenie zadziałało dokładnie tak, jak zostało zaprojektowane" – czytamy w oświadczeniu. Producent wyjaśnia, że górne mocowanie kolumny kierowniczej wykonano ze stopu lekkiego i plastiku w sposób umożliwiający jej uwolnienie w sytuacjach ekstremalnych. Rozwiązanie to ma zwiększyć bezpieczeństwo kierowcy, umożliwiając m.in. szybsze działania służb ratunkowych po wypadku.

OMODA & JAECOO zaznacza również, że kolumnę można wyjąć bez rozłączania przewodów elektrycznych – to zamierzony efekt konstrukcyjny, który zapobiega ich uszkodzeniu.

OMODA 5: Pięć gwiazdek w testach bezpieczeństwa

Model OMODA 5 uzyskał maksymalne oceny pięciu gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP, ANCAP i ASEAN NCAP. Zdaniem producenta potwierdza to wysoki poziom bezpieczeństwa i jakość konstrukcji pojazdu.

Firma podkreśla, że nie doszło do żadnej wady produkcyjnej ani defektu materiałowego. "Kolumna kierownicza zachowała się zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi" – wskazuje producent. OMODA & JAECOO apeluje jednocześnie o rozwagę przy przeprowadzaniu eksperymentów, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków eksploatacji i budzić nieuzasadnione obawy klientów.

"Naszym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, a także przejrzystość i otwartość w komunikacji z klientami" – podkreśla marka, dziękując użytkownikom w Polsce za okazane zaufanie.

O marce OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO to nowoczesna marka należąca do chińskiego koncernu CHERY, stawiająca na innowacyjne i zrównoważone rozwiązania w motoryzacji. Producent oferuje szeroką gamę modeli – od miejskich crossoverów po SUV-y terenowe – łączących nowoczesny design, inteligentne technologie i wysoką wydajność.

O Grupie CHERY

Grupa CHERY w 2024 roku sprzedała ponad 2,6 mln pojazdów, osiągając wzrost o 38,4 proc. rok do roku. Firma pozostaje największym chińskim eksporterem samochodów osobowych już od 22 lat z rzędu, a z jej aut korzysta ponad 15 milionów klientów na całym świecie.

