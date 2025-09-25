Bezterminowe prawo jazdy do wymiany. Jest dokładny termin

W Polsce od 2013 roku nie wydaje się bezterminowych praw jazdy, ale starsze dokumenty nadal są ważne.

Miliony kierowców muszą pamiętać o wymianie swoich bezterminowych praw jazdy w latach 2028-2033.

Poznaj procedurę wymiany, wymagane dokumenty i dowiedz się, czy czekają nas podwyżki opłat za nowy dokument.

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany - do kiedy?

Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce nie są już wydawane bezterminowe prawa jazdy. Kierowcy otrzymują prawo jazdy (kat. B) z terminem ważności uwzględniającym stan zdrowia - na maksymalnie 15 lat.

Bezterminowe prawa jazdy po zmianie przepisów są wciąż ważne, jednak ich posiadacze muszą pamiętać o ich wymianie. Prawa jazdy, które zostały wydane do 18 stycznia 2013 roku, podlegają wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 roku do 18 stycznia 2033 roku. Prawo jazdy muszą wymienić także osoby, które np. zmieniły nazwisko lub po prostu zniszczyły lub zgubiły dokument.

Wymianie może podlegać nawet 15 mln dokumentów

Jak wymienić prawo jazdy?

Aby otrzymać nowe prawo jazdy, należy: złożyć w urzędzie wniosek o wydanie prawa jazdy, dołączyć do niego aktualne zdjęcie (35×45 mm) i kopię obecnego prawa jazdy, a także potwierdzenie wniesienia opłaty (100,50 zł) - zapłacić można w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu, okazać dowód lub paszport. Należy także dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 kk i złożyć Oświadczenie w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami. Orzeczenie lekarskie jest wymagane tylko od osób, które wcześniej miały prawo jazdy z terminem ważności.

Czas oczekiwania na nowe prawo jazdy wynosi do dziewięciu dni roboczych od złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o nowe prawo jazdy? Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą:

w urzędzie miasta, jeśli jest to miasto na prawach powiatu;

w urzędzie dzielnicy (Warszawa);

w starostwie powiatu.

Przypomnijmy, że od grudnia 2020 roku nie trzeba już mieć przy sobie prawa jazdy, a od października 2018 roku nie ma konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC.

Prawo jazdy ma być droższe

Opłata za wydanie prawa jazdy może zostać podwyższona. Rozpatrywane jest podniesienie tej opłaty o 50 proc. dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego o 100 proc., informowała w połowie 2024 roku Renata Rychter z Ministerstwa Infrastruktury. Resort przymierza się także do zwiększenia opłat za wydanie tablic oraz dowodów rejestracyjnych.

