Biały ręcznik na lusterku samochodu. Co oznacza taka "biała flaga"?

Biały ręcznik na lusterku samochodu. Co to oznacza?

Biały ręcznik na lusterku samochodu. Co to oznacza?

Biały ręcznik lub koszulka, a nawet reklamówka zawieszona na lusterku czy drzwiach samochodu. To oznaczenie nieznane w Europie, ale - jak podaje Interia - powszechnie rozpoznawane w USA, szczególnie w Karolinie Północnej. To nieformalny znak stosowany przez właścicieli aut, które się popsuły np. na autostradzie. Taka "biała flaga" oznacza, że samochód nie może się dalej poruszać, ale pasażerowie są bezpieczni i nie potrzebują pomocy. To również sygnał dla służb, żeby nie holować pojazdu, ponieważ jego właściciel wkrótce się zjawi.

Służby przypominają, że pobocza nie są przeznaczone do długiego postoju

Jednocześnie amerykańskie służby przypominają o podstawowych zasadach obowiązujących na drogach szybkiego ruchu. - Pobocza nie są przeznaczone do długoterminowego parkowania. Są one dostępne w awaryjnych sytuacjach - podkreślił w rozmowie z charlotteobserver.com Steve Abbotta, zastępca dyrektora ds. komunikacji w Departamencie Transportu Karoliny Północnej.

Amerykańskie przepisy dotyczące tradycyjnych oznaczeń awaryjnych - np. trójkąta ostrzegawczego - nie są tak precyzyjne jak w Polsce, wiele zależy od konkretnego stanu, a także rodzaju pojazdu.

W Polsce obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego obejmuje dwa elementy: sprawną gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy z homologacją. Posiadanie apteczki w aucie nie jest obligatoryjne, jednak warto ją mieć, ponieważ udzielenie pierwszej pomocy to już obowiązek.

W czasie kontroli drogowej policjanci mogą nałożyć na kierowcę mandat w wysokości od 20 do 500 zł za brak gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego. O gaśnicę i trójkąt może zapytać także diagnosta w trakcie przeglądu technicznego pojazdu. Koszt nowego trójkąta to ok. 20 zł, z kolei gaśnicy ok. 40 zł.

