Jaka jest tolerancja fotoradarów i z jakiej odległości robią zdjęcie? GITD wyjaśnia

Jedną z głównych przyczyn wypadków jest nadmierna prędkość. Fotoradary czy odcinkowe pomiary prędkości poprawiają bezpieczeństwo, ponieważ wymuszają na kierowcach jazdę zgodnie z przepisami. System sprawdził się np. we Włoszech, gdzie liczba wypadków spadła o 19 proc., liczba rannych o 27 proc., a liczba zgonów zmniejszyła się aż o połowę. Włochy są europejskim liderem pod względem liczby urządzeń pomiarowych - na początku 2025 roku było ich ponad 7 tys. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania (blisko 5 tys.), na trzecim Niemcy (ok. 4,5 tys.). W Polsce takich urządzeń działa ok. 650, ale liczba ta szybko rośnie - w najbliższych miesiącach przybędzie 70 fotoradarów oraz 43 odcinkowe pomiary prędkości.

Jak działa fotoradar?

Fotoradar to urządzenie, które mierzy prędkość nadjeżdżającego (lub oddalającego się) pojazdu za pomocą fal radiowych lub laserowych. Gdy system wykryje, że samochód porusza się szybciej, niż pozwala na to ograniczenie w danym miejscu, automatycznie wykonuje zdjęcie tablic rejestracyjnych. W wielu przypadkach do fotografii dołączane są dane takie jak: prędkość pojazdu, dozwolony limit, data, godzina oraz dokładna lokalizacja zdarzenia.

Z jakiej odległości fotoradar robi zdjęcie?

Z jakiej odległości łapie nowy fotoradar? - to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez kierowców. Odpowiedź brzmi: zwykle w zakresie od 30 do 70 metrów, choć dokładny dystans zależy od rodzaju urządzenia oraz ustawień operatora systemu. Starsze modele mają krótszy zasięg, natomiast nowoczesne fotoradary mogą rejestrować pojazdy z większej odległości, nawet do 100-200 metrów w sprzyjających warunkach.

"Pomiar prędkości wykonywany jest przez fotoradar z odległości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Zależy to od rodzaju urządzeni i jego konfiguracji" - brzmi odpowiedź GITD w tej sprawie.

W momencie wykrycia przekroczenia dozwolonej prędkości, fotoradar wykonuje zdjęcie, na którym widoczne są:

tablica rejestracyjna

marka pojazdu

w wielu urządzeniach także twarz kierowcy i pasażera

niektóre urządzenia wykonują zdjęcia także od tyłu.

Oprócz samego obrazu, fotoradar zapisuje również kluczowe dane, takie jak:

dokładna godzina i data wykroczenia,

prędkość, z jaką poruszał się pojazd,

lokalizacja, w tym obowiązujące ograniczenie prędkości w miejscu pomiaru.

Tolerancja fotoradarów w Polsce

"Ustawiony próg wyzwolenia urządzeń rejestrujących prędkość uwzględnia możliwość błędu kierowcy, który wynosi 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości" - wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania GITD, przywołując przy tym art. 129h ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Oznacza to, że jeśli na danym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości np. do 50 km/h to fotoradar zrobi zdjęcie dopiero, gdy zarejestruje pojazd poruszający się z prędkością 61 km/h.

W 2024 roku fotoradary i opp zarejestrowały aż 1,09 mln przypadków przekroczenia prędkości. Mimo tak dużej liczby naruszeń, mandaty wystawiono jedynie w 568,6 tys. przypadków (na łączną kwotę 215 mln zł, z czego blisko 95 proc. zostało opłaconych). Oznacza to, że skuteczność działania w tym zakresie wyniosła ok. 50 proc. Ponad połowie kierowców udało się więc uniknąć kary.

Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce 2025

Obecnie w ramach systemu CANARD działają 453 fotoradary oraz 70 odcinkowych pomiarów prędkości.

dolnośląskie – 3 OPP, 24 fotoradary

kujawsko-pomorskie – 4 OPP, 17 fotoradarów

lubelskie – 4 OPP, 33 fotoradary

lubuskie – 3 OPP, 20 fotoradarów

łódzkie – 8 OPP, 26 fotoradarów

małopolskie – 2 OPP, 34 fotoradary

mazowieckie – 13 OPP, 79 fotoradarów

opolskie – 1 OPP, 11 fotoradarów

podkarpackie – 9 OPP, 22 fotoradary

podlaskie – 2 OPP, 16 fotoradarów

pomorskie – 3 OPP, 32 fotoradary

śląskie – 9 OPP, 35 fotoradarów

świętokrzyskie – 1 OPP, 15 fotoradarów

warmińsko-mazurskie – 3 OPP, 18 fotoradarów

wielkopolskie – 3 OPP, 48 fotoradarów

zachodniopomorskie – 2 OPP, 24 fotoradary

Mapa fotoradarów i opp jest dostępna na stronie CANARD-u.

