Litery UA i D na drodze. To nowość, dlatego nie każdy kierowca wie, co oznaczają te skróty

Kierowcy poruszający się Autostradową Obwodnicą Wrocławia (A8) zauważą nowe znaki poziome - wymalowane na pasach duże liter "UA" oraz "D". Co oznaczają i dlaczego się pojawiły? O szczegóły zapytaliśmy rzecznika GDDKiA.

- Biorąc pod uwagę obserwowane sytuacje drogowe na węźle Wrocław Południe oraz liczne zgłoszenia użytkowników dróg, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie doraźnego, nienormatywnego rozwiązania, które na pewno polepszy w tym miejscu bezpieczeństwo ruchu drogowego - wyjaśnił w rozmowie z Eska.pl Szymon Piechowiak.

Co oznaczają litery "D" i "UA" na drodze?

Litera D (jak Deutschland) pojawiła się na pasie prowadzącym na A4 w kierunku Niemiec, a UA (kod Ukrainy) na pasie prowadzącym na A4 w kierunku Ukrainy.

- Dodatkowe oznaczenia na jezdni, w postaci powszechnie stosowanych i prawidłowo interpretowanych przez kierowców wyróżników państw, wynikają z potrzeb i głosów kierowców. Chociaż nie ma formalnego wymogu ich stosowania, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa poprzez bardziej czytelne wskazanie kierunku, do którego dany pas ruchu prowadzi - przekonuje rzecznik GDDKiA i dodaje: Jedną z podstawowych funkcji stosowanego oznakowania przy drogach (obok ostrzegania, wprowadzania zakazów i nakazów) jest funkcja informacyjna. Wszystkie te funkcje przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania na naszych drogach.

Od lat dodatkowo na jezdni stosowane są oznaczenia w postaci symbolu drogi, na którą dany pas ruchu prowadzi (np. A2, S5 itp.). W tej konkretnej lokalizacji nie miało racji bytu, bo w obu kierunkach kierowcy zjeżdżają na A4 (wschód – zachód). Projekt organizacji ruchu uwzględniający zastosowanie informacji D i UA uzyskał pozytywną opinią Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i został wdrożony w połowie grudnia 2024 r.

Z ustaleń Eska.pl wynika, że Autostradowa Obwodnica Wrocławia to jedyne miejsce w kraju, gdzie na pasie drogi pojawia się skrót nazwy państwa.

Stosowanie symboli literowych państw takich jak np. D – dla Niemiec, CZ – dla Czech jest powszechne i obligatoryjne do stosowania na tablicach drogowskazowych pokazujących trasy do granic państw lub zagraniczną miejscowość kierunkową dla danej drogi. Oznakowanie takie wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. - Zastosowane zgodnie z tym rozporządzeniem informacyjne oznakowanie pionowe według licznych kierowców nie zawsze jest wystarczające. Chodzi przede wszystkim o skomplikowane połączenia drogowe lub sytuacje, w których tablica oznakowania kierunkowego jest przysłaniana przez pojazdy poruszające się prawym pasem ruchu - tłumaczy Szymon Piechowiak.

Po wprowadzeniu znaków rozpętała się burza w social mediach, pojawiły się komentarze mówiące o "ukraińskim pasie".

Piechowiak przekonuje, że "publiczna dyskusja, która rozwinęła się przy tej okazji, od początku wykracza poza kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wsparcia kierowców". - Nie to było naszym zamiarem. Wprowadzając dodatkowe oznakowanie, chcieliśmy pomóc kierowcom, którzy mogą mieć wątpliwości i mało czasu na reakcję na drodze. Będziemy obserwować odcinek, na którym zastosowaliśmy to doraźne rozwiązania i od jego skuteczności uzależnimy dalsze kroki – zastosowanie w innych miejscach lub wycofanie się z tego rozwiązania (np. zastąpienie go nazwami miast granicznych/kierunkowych) - podsumował rzecznik GDDKiA.

